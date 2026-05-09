Cô gái 23 tuổi nhảy sông Tô Lịch nghi sau khi cãi vã với bạn trai

Sáng 9/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 1h cùng ngày, tại khu vực sông Tô Lịch (đoạn đối diện số 68 Kim Giang) xảy ra vụ việc một cô gái nhảy sông tự vẫn.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Định Công có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

"Đến khoảng 2h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân. Người này được xác định là chị V., 23 tuổi, quê Đồng Tháp. Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ sự việc", vị lãnh đạo nói.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường sự việc (Ảnh: Phuong Nam).

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc, cô gái và một người nam dường như là người yêu xảy ra cãi vã, sau đó cô gái nhảy xuống sông tự vẫn.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.