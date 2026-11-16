Ngày 16/11, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), cho biết, gói thầu số 2, Dự án Mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành phần mở rộng.

Cao tốc TPHCM - Long Thành cơ bản hoàn thành phần mở rộng đoạn qua TP Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Đến giữa tháng 11, các đơn vị đang tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục còn lại của mặt đường mở rộng, đảm bảo tiến độ cuối tháng sẽ đóng làn đường cũ để nâng cấp, phương tiện lưu thông trên làn đường mới mở rộng. Hiện, gói thầu số 2 đã hoàn thành thảm nhựa đủ 3 lớp, nhà thầu đang thi công khe co giãn tại các vị trí cầu, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông (sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, lan can, chiếu sáng).

Thời gian tới, các đơn vị sẽ thi công nâng cấp phần đường cũ, các đơn vị sẽ phối hợp cùng ngành chức năng tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông; đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi trên làn đường mới mở rộng.

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành dài gần 22km, trong đó gói thầu số 2 đi qua địa bàn TP Đồng Nai dài gần 12km. Dự án thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng đoạn cao tốc từ quy mô 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Cụ thể, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 TPHCM được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao Vành đai 3 TPHCM đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng từ 4 lên 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành sẽ xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới gồm 5 làn xe nằm bên phải cầu hiện hữu.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại ngày 24/12. Cao tốc TPHCM - Long Thành được xem là tuyến đường huyết mạch, quan trọng nhất kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành và ngược lại.