Clip Thiếu tá công an "hữu duyên" báo giá vi phạm trật tự đô thị gây bão

Vừa qua, Công an phường Dương Nội, TP Hà Nội, đã sản xuất và đăng tải video tuyên truyền về các lỗi vi phạm trật tự đô thị. Đáng chú ý, video được xây dựng theo phong cách hài hước nhưng gần gũi, dễ hiểu, thu hút được hàng nghìn lượt tương tác tích cực.

Trong clip, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, cán bộ Công an phường Dương Nội, "xuống đường", chỉ ra những vi phạm như dừng đỗ ô tô trước cổng trường học, bày bán hàng hóa trên vỉa hè, đỗ xe máy ở lòng đường, bày chậu cây trên vỉa hè...

Công an Dương Nội phổ biến pháp luật theo phong cách dí dỏm (Video: Công an phường Dương Nội).

Bên cạnh việc chỉ ra lỗi, Thiếu tá Hùng cũng nêu ra mức xử phạt đối với từng trường hợp.

Điểm thú vị, clip được dựng theo phong cách chương trình "Hãy chọn giá đúng". Các mức phạt được Thiếu tá Hùng gọi bằng từ ngữ dí dỏm là "báo giá". "MC" Đặng Quốc Hùng cũng sử dụng các từ mà giới trẻ hay dùng như "hữu duyên".

Đến nay, clip đã thu hút được hơn 37.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ.

"Phổ biến kiến thức pháp luật như tiểu phẩm này rất hiệu quả, người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu và chấp hành tốt pháp luật ! Like các Đ/C !", Facebooker HaiHa Nguyen bình luận.

"Thiếu tá “báo giá” dễ hiểu , nhân dân dễ dàng để chấp hành!", Vu Thi Quynh Thuong nhận xét.

Facebooker Jun Ying cũng đánh giá thay vì những văn bản, thông báo cứng nhắc, clip này sẽ thu hút người dân hơn.