Chuyện về những người băng rừng, vượt núi mang cờ Tổ quốc lên đỉnh Rockpile

Đỉnh Rockpile (được người dân địa phương gọi là núi Một), thuộc xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cao khoảng 230m so với mực nước biển, đây từng là căn cứ quân sự then chốt của Mỹ giai đoạn 1966-1968.

Từ đỉnh Rockpile có thể quan sát toàn cảnh quốc lộ 9, vùng ven biển cách đó khoảng 32km. Do đó quân đội Mỹ xem Rockpile như một “đài quan sát bất khả xâm phạm”.

Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Rockpile (Ảnh: Nhật Anh).

Ngày nay, Rockpile trở về với vẻ hoang sơ, lặng lẽ giữa núi rừng. Tuy nhiên, với một số người dân địa phương, nơi đây vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, nhắc nhớ về quá khứ chiến tranh.

Ông Lê Quang Trung (68 tuổi), trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhiều lần băng rừng, leo núi mang cờ Tổ quốc lên treo trên đỉnh Rockpile. Ông Trung bắt đầu những chuyến leo núi chinh phục đỉnh Rockpile vào năm 2020.

Để lên đỉnh là một hành trình băng qua rừng rậm rạp, vượt những dốc đá dựng đứng, trơn trượt, có đoạn phải bám chặt rễ cây, nhích từng bước trên vách đá cheo leo.

Ngọn núi này chưa được khai thác du lịch nên hệ sinh thái động thực vật còn rất nguyên sơ. Dọc đường lên đỉnh có thể bắt gặp một số dấu tích công sự, vị trí bãi đáp trực thăng dã chiến và một số hiện vật mảnh bom, đạn. Trải qua năm tháng, các dấu tích vẫn thể hiện khá rõ đặc trưng của một cứ điểm quân sự.

Người dân băng rừng, vượt núi cheo leo lên đỉnh Rockpile (Ảnh: Nhật Anh).

Mỗi chuyến đi kéo dài nhiều giờ giữa núi rừng, lá cờ Tổ quốc luôn được ông Trung gói cẩn thận trong ba lô. Khi đặt chân lên đỉnh Rockpile, giữa gió núi lồng lộng, ông lại lặng lẽ thay lá cờ mới, treo cố định chắc chắn.

“Hồi chiến tranh, nơi này từng là căn cứ của quân đội Mỹ. Giờ đây, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Rockpile, tôi thấy rất thiêng liêng, như một cách tri ân quá khứ và nhắc mình trân trọng hòa bình hôm nay”, ông Trung chia sẻ.

Do tuổi cao, sức khỏe không còn đảm bảo, từ năm 2024, ông Trung không thể tiếp tục những chuyến leo núi lên đỉnh Rockpile. Tuy vậy, trong tâm trí người đàn ông ấy, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi giữa đại ngàn vẫn luôn vẹn nguyên.

Không chỉ có ông Trung, hành trình treo cờ trên đỉnh Rockpile còn có sự tham gia của Tiến sĩ Lê Tuấn Anh (công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung). Với anh Tuấn Anh, việc leo núi, cắm cờ Tổ quốc không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học gắn với lịch sử và văn hóa.

Theo Tiến sĩ Tuấn Anh, Rockpile là một địa danh hội tụ cả giá trị lịch sử, địa lý và ký ức chiến tranh. Việc treo cờ Tổ quốc tại đây có ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Ngày nay, đứng ở quốc lộ 9, du khách và người dân dễ dàng ngắm toàn cảnh Rockpile và một lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên đỉnh.

“Cờ treo trên đỉnh núi, mưa gió nên dễ hỏng, lâu lâu chúng tôi lại lên đây để thay cờ. Đứng trên đỉnh Rockpile, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay tôi rất tự hào. Đây là hành động giản dị nhưng có giá trị giáo dục rất lớn, nhắc nhở rằng độc lập hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh”, anh Tuấn Anh nói.

Tiến sĩ Tuấn Anh cùng đại diện Bảo tàng tỉnh Quảng Trị treo cờ Tổ quốc trên đỉnh Rockpile (Ảnh: Nhật Anh).

Đại diện Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho biết đỉnh Rockpile có mối liên hệ mật thiết với hệ thống các di tích chiến tranh khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, như Đường 9 - Khe Sanh, căn cứ Carroll, sân bay Tà Cơn, tạo thành một quần thể di tích có tính liên hoàn về không gian lịch sử.

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và hoàn thiện hồ sơ khoa học, tiến tới đề nghị xếp hạng di tích lịch sử với đỉnh Rockpile. Về lâu dài, việc bảo tồn và khai thác hợp lý núi Rockpile sẽ góp phần giáo dục truyền thống, làm phong phú hệ thống di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch lịch sử.