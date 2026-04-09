Chuyển tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, mở rộng không gian phát triển văn hóa

Chiều tối 9/4, tại Lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tân Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, yêu cầu xuyên suốt của ngành là nhanh chóng chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phát triển; tạo không gian để nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia phát triển văn hóa.

Tân Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định sẽ làm việc với tinh thần tận tâm, cầu thị, gương mẫu và quyết liệt, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, phát huy trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bàn giao công tác Bộ trưởng.

Tại Lễ bàn giao nhiệm vụ, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi hôm qua (8/4) được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm và hôm nay vinh dự nhận trọng trách Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tôi hiểu rằng mình đang tiếp nhận không chỉ là một vị trí, mà là sự kết nối một hành trình nhiều tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ đi trước”, bà Lâm Thị Phương Thanh bộc bạch.

Tân Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng, bền bỉ và sâu sắc vào sự nghiệp cách mạng, vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đồng thời không ngừng của cả nền tảng tinh thần của xã hội hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc trí tuệ, bản lĩnh con người Việt Nam, phát triển du lịch xứng với tiềm năng, lợi thế, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và công nghệ Việt Nam ra thế giới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tặng hoa chúc mừng nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đã tin tưởng, giao nhiệm vụ, trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo đi trước và sự đóng góp của các thế hệ những người làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch các thời kỳ đã dày công vun đắp nền tảng quý báu của ngành. Đặc biệt xin được bày tỏ tình cảm trân trọng và lời cảm ơn chân thành đối với đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng tiền nhiệm của tôi và cũng là một người anh, người bạn quý mến từ rất nhiều năm…”, tân Bộ trưởng xúc động chia sẻ.

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh, trải qua một nhiệm kỳ nhiều khó khăn nhưng có rất nhiều dấu ấn quan trọng, ngành văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch đã đạt được khá toàn diện và có nhiều điểm mới đột phá. Nổi bật là tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách với khối lượng văn bản quy phạm pháp luật rất lớn và tham mưu ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa đối ngoại, quảng bá hình ảnh quốc gia, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực phát triển.

Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nguyên Bộ trưởng đã có những bước chuyển biến rất quan trọng về nhận thức, về thể chế để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cũng cho chúng ta những kinh nghiệm quý về tư duy, cách làm, bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm đối với ngành của đồng chí Nguyễn Văn Hùng.

Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ bàn giao nhiệm vụ.

“Trong suốt cả quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hùng luôn là một người tận tâm, quyết liệt, thẳng thắn, có tư duy đổi mới và có rất nhiều những đóng góp quan trọng ở các cơ quan, các địa phương, nơi đồng chí đã công tác. Trong phim phóng sự vừa rồi chúng ta đã thấy những điểm nhấn, những dấu ấn rất quan trọng trên cương vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của đồng chí”, bà Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ.

Tân Bộ trưởng cũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào vì đang được góp phần trực tiếp vào những lĩnh vực rất quan trọng, cải thiện đời sống, những giá trị cốt lõi của con người, xã hội và đất nước, được giữ gìn hồn cốt của dân tộc, là di sản quý giá được hun đúc từ hàng nghìn năm lịch sử văn hiến và anh hùng. Những lĩnh vực đã được Đảng ta quyết định là nền tảng, là trụ cột quan trọng để tạo nên sức mạnh mềm của quốc gia, tạo nên nội lực, niềm tin và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, đặt ra những trọng trách cao cả với rất nhiều yêu cầu của nhiệm vụ mới, của ngành, trong bối cảnh mới nhận nhiệm vụ.

“Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đó, đối với tôi, bên cạnh vinh dự là rất nhiều trăn trở về trách nhiệm rất nặng nề của người đứng đầu, trước rất nhiều việc phải làm, rất nhiều khó khăn, thử thách phải vượt qua, đòi hỏi chúng ta, sự sáng tạo không ngừng, sự bứt phá không ngừng, vượt lên những cách thức thông thường, tiến độ thông thường, vượt giới hạn của chính mình để văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, tạo ra được những giá trị mới, nguồn lực mới và sự tăng trưởng mới”, bà Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.

Các đại biểu tham dự Lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cũng theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, thước đo cao nhất của phát triển văn hóa chính là chất lượng con người và mức độ thẩm thấu giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội và trong từng gia đình, là sự công bằng cho sáng tạo và thụ hưởng những giá trị và thành quả tốt đẹp đó. Văn hóa càng phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn khi con người ngày càng sống tốt hơn, sống đẹp hơn và có trách nhiệm hơn.

Thể thao không chỉ là sức khỏe, là tầm vóc mà còn là trí tuệ, ý chí, bản lĩnh, tinh thần vượt khó, kỷ luật, sự trung thực, tinh thần đồng đội, lòng tự tin, tự cường, tự hào dân tộc. Sức hút của du lịch không chỉ là những phong cảnh đẹp, mà phải lấy những sản phẩm đặc sắc, giàu bản sắc, tạo ra được những trải nghiệm, chiều sâu văn hoá, chạm đến trái tim của du khách. Đối với một số ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế phải là những ngành kinh tế sáng tạo được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại của khoa học công nghệ, của số hóa, có thể thổi hồn để di sản ngàn năm tuổi trở nên sống động, tươi mới và có sức hấp dẫn, mang lại những đóng góp thiết thực cho đất nước, hướng tới những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và các chiến lược quan trọng để phát triển đất nước đã đề ra với yêu cầu rất cao.

Bà Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, chúng ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá, vươn lên, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao trách nhiệm cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Báo chí phải giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt, tạo ra chuẩn mực và môi trường thông tin tin cậy, lành mạnh và trung thực, đồng thời phải có tinh thần xây dựng và có tính chiến đấu cao, kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, xấu độc. Lĩnh vực của ngành rất rộng, có phạm vi tác động và ảnh hưởng lớn trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định sẽ làm việc với tinh thần tận tâm, cầu thị, gương mẫu và quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Chúng ta cần phải khẩn trương hoàn thiện thể chế, phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch một cách đồng bộ, có tầm nhìn để mở đường và sửa đường như trong khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư đã phát biểu, không chỉ là mở đường mà sửa đường cho phát triển lâu dài và làm thế nào để mỗi chính sách, mỗi quyết định của ngành phải xuất phát từ cuộc sống, phải giải quyết kịp thời những vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển, tạo ra những giá trị tinh thần và vật chất cho xã hội, cho người dân.

Đồng thời yêu cầu quan trọng và xuyên suốt đối với ngành là phải nhanh chóng đổi mới tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phát triển, tạo không gian cho nghệ sĩ, cho doanh nghiệp và cộng đồng đóng góp phát triển văn hóa vào các lĩnh vực khác của ngành; tăng cường định hướng, hướng dẫn giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tôi không kỳ vọng chúng ta có thể làm những điều lớn lao ngay lập tức nhưng cá nhân tôi sẽ làm việc bằng tất cả sự tận tâm, cầu thị, gương mẫu, trách nhiệm và quyết liệt cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Bộ, nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, nơi mỗi người đều nhận thức rõ trách nhiệm và ý nghĩa công việc của mình, chủ động làm tốt công việc của mình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình với hiệu quả cao nhất”, bà Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chụp ảnh cùng nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sức mạnh thực sự của Bộ, của ngành nằm ở sự đồng lòng, đoàn kết, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và kiên trì, bền bỉ biến những khó khăn, thách thức thành động lực. Tân Bộ trưởng mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Bộ, của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, của tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ để bà có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng sâu sắc, với truyền thống 80 năm, vẻ vang của ngành với nền tảng vững chắc đã được tạo dựng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, hướng dẫn viên, các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành… nhất định sẽ hoàn thành tốt trọng trách cao cả, đưa sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển, sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.