Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ chiều 16/11, Công an xã Đào Xá (Phú Thọ) vừa phối hợp với Công an xã Xuân Lương (Bắc Ninh) hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Tám, 31 tuổi, trú tại xã Đào Xá, nhận lại đủ số tiền 1,4 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Tám vừa nhận lại 1,4 tỷ đồng chuyển nhầm cho một người đã mất ở tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, anh Tám đến Công an xã Đào Xá trình báo việc chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người khác.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an và ngân hàng làm rõ được danh tính chủ tài khoản nhận được số tiền rất lớn nói trên. Tuy nhiên, chủ tài khoản đã qua đời. Do đó việc hoàn trả tiền cần sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Với tinh thần trách nhiệm, công an hai xã đã phối hợp liên hệ, hỗ trợ gia đình người đã mất hoàn thiện thủ tục cần thiết để anh Tám nhận lại đủ 1,4 tỷ đồng trong thời gian nhanh nhất.

Xúc động khi nhận lại tiền, người đàn ông này viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá.