Chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND của Việt Nam

Giáo sư Toshiro Nishizawa (Đại học Tokyo) (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3 là sự kiện chính trị quan trọng không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, học giả nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo nhân dịp này, ông Toshiro Nishizawa, Giáo sư tại Đại học Tokyo đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của Quốc hội Việt Nam và chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định việc mở rộng giao lưu nhân dân cũng góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam.

Đánh giá về hoạt động của Quốc hội Việt Nam khóa XV trong nhiệm kỳ 2021-2026, Giáo sư Toshiro Nishizawa cho biết mặc dù Quốc hội khóa XV phải đối mặt với nhiều gián đoạn trong giai đoạn hậu đại dịch, nhưng trong nửa sau của nhiệm kỳ, Quốc hội đã theo đuổi cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả hành chính với quyết tâm cao.

Nhiều cơ quan truyền thông và các nhà quan sát về Việt Nam đã đánh giá tích cực về hoạt động của Quốc hội, mô tả rằng Quốc hội đã “thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quản trị nhà nước”.

Đề cập đến ý nghĩa việc tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân sớm hơn 2 tháng so với thông lệ, Giáo sư cho rằng điều này cũng có ý nghĩa đối với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vượt 10%. Hơn nữa, đối với Việt Nam - quốc gia đang theo đuổi chiến lược ngoại giao đa cực - việc tổ chức bầu cử sớm cũng là cần thiết để ứng phó với môi trường quốc tế ngày càng bất định.

Về việc tăng cường hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm tới, Giáo sư Toshiro Nishizawa cho biết tháng 8 năm ngoái, một đoàn nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản, do bà Yuko Obuchi, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, dẫn đầu, đã thăm Việt Nam.

Chương trình của đoàn bao gồm chào xã giao Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, gặp gỡ ông Lê Minh Hưng, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, cũng như trao đổi với đại diện của 5 tỉnh và thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Cần Thơ.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Nhật Bản là một thành tố có ý nghĩa trong quan hệ song phương rộng lớn hơn giữa hai nước. Để thúc đẩy hợp tác này, có thể sẽ hiệu quả nếu hai bên xác định các lĩnh vực ưu tiên có lợi ích chung và tập trung đối thoại vào các lĩnh vực đó.

Giáo sư kỳ vọng quan hệ hợp tác sẽ được làm sâu sắc hơn. Nói rộng hơn, mở rộng giao lưu nhân dân cũng góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam như một quốc gia năng động, hòa bình và tôn trọng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, Giáo sư Toshiro Nishizawa cho rằng hợp tác nghị viện Việt Nam - Nhật Bản cũng có thể áp dụng rộng hơn cho ngoại giao nghị viện nói chung. Đó là xác định các lĩnh vực ưu tiên có lợi ích chung. Bên cạnh đó, cần xây dựng lòng tin lẫn nhau, kiên nhẫn trong đối thoại và tăng tần suất trao đổi.