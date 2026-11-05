Liên quan đến phương án đặt tên đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, chuyên gia trong Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã bày tỏ sự đồng tình tại cuộc họp lấy ý kiến.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng, hoan nghênh quyết định của thành phố và cho rằng việc xem xét đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh là đáp ứng tình cảm và nguyện vọng của người dân.

Tuyến ĐT605 chạy qua địa bàn phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất phương án chọn tuyến đường ĐT605 nối từ quốc lộ 1A, qua đồi Bồ Bồ đến cầu Cẩm Lý để đặt tên Nguyễn Bá Thanh.

Ông đánh giá tuyến đường này mang nhiều ý nghĩa khi đi qua xã Hòa Tiến, quê hương của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và có cầu Cẩm Lý. Đây là cây cầu sử dụng những dầm cầu Trần Thị Lý cũ bắc qua sông Hàn, thể hiện sự gắn kết giữa Đà Nẵng và Quảng Nam trước khi sáp nhập.

Khu vực này còn có tuyến đường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng, cha ruột ông Nguyễn Bá Thanh, đồng thời gắn với một giai đoạn hoạt động cách mạng của anh hùng Nguyễn Bá Tùng.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Võ Văn Thắng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cũng hoan nghênh quyết định đặt tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cho tuyến đường ĐT605, dài 11,7km. Ông kiến nghị thành phố nên có cách giải thích cho người dân hiểu vì sao chọn tuyến đường này.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố năm 2026.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, báo cáo 116 phương án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng. Trong đó có 6 tuyến đường đặt tên tiếp nối, 16 tuyến mang tên danh nhân, 61 tuyến theo tên làng xóm xưa, 32 tuyến sử dụng thuật ngữ khoa học và một công trình cầu.

Đáng chú ý, có 2 phương án được đề xuất để đặt tên đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Phương án 1 là tuyến ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1A đến điểm giáp ranh giữa xã Hòa Tiến và phường Điện Bàn Bắc (tại mốc km6+200), dài 6,2km, rộng 26m.

Phương án 2 là tuyến ĐT605 nối từ quốc lộ 1A, qua đồi Bồ Bồ đến cầu Cẩm Lý, đi qua phường Hòa Xuân, xã Hòa Tiến và đến khu vực giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc với xã Điện Bàn Tây. Tuyến đường dài 11,7km, rộng 26m.

Kết luận tại cuộc họp Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất đề xuất đặt tên 83 tuyến đường và 1 công trình công cộng.

Riêng 32 tên đường dự kiến đặt tên theo thuật ngữ khoa học gắn với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sẽ tạm thời chưa xem xét trong đợt này để tiếp tục nghiên cứu.

Đối với phương án đặt tên đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, bà Nguyễn Thị Anh Thi kết luận thống nhất chọn phương án 2.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm.