Chuyên gia đề xuất chuyển trung tâm hành chính Đà Nẵng về phía Nam

Ngày 15/5, tại hội thảo góp ý ý tưởng Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050 do UBND thành phố tổ chức, kiến trúc sư Hoàng Sừ, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ), cho rằng khu nội đô thành phố đang đứng trước nguy cơ quá tải hạ tầng.

Theo ông Sử, tình trạng quá tải hạ tầng đã thể hiện rõ qua việc nhiều khu vực nội đô thường xuyên xảy ra ùn tắc dù dân số hiện mới khoảng 1,3 triệu người. Trong khi đó, theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, dân số Đà Nẵng dự kiến khoảng 2,5 triệu người.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Sừ cho rằng, Đà Nẵng sẽ phải đối mặt cùng lúc với 3 áp lực lớn khi phát triển 7 phân khu thuộc Khu thương mại tự do, xây dựng cảng biển công suất 70 triệu tấn/năm và hình thành Khu tài chính quốc tế.

Để giải quyết bài toán dài hạn, kiến trúc sư Hoàng Sừ đề xuất chiến lược xây dựng một “Đà Nẵng mới” ở phía Nam thay vì tiếp tục nén dân số vào khu vực lõi đô thị hiện hữu.

Theo đề xuất, đô thị mới sẽ kéo dài từ bờ Nam sông Cổ Cò đến cuối huyện Thăng Bình cũ, với quy mô khoảng 20.000ha. Khu vực được định hướng cách đô thị cũ khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô. Khi có đô thị mới, cùng với giữ ổn định quy mô dân số của đô thị lõi hiện tại, người dân sẽ giãn dần sang khu vực mới để giảm áp lực giao thông, môi trường và hạ tầng kỹ thuật.

Kiến trúc sư đề xuất thành phố nghiên cứu chuyển 1 trong 7 phân khu của Khu thương mại tự do về phía Nam Đà Nẵng, quy hoạch khoảng 4.000ha để hình thành một “siêu Khu thương mại tự do”.

Kiến trúc sư Hoàng Sừ, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ) phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Sừ cũng đề xuất chuyển trung tâm hành chính của thành phố về khu đô thị mới phía Nam Cửa Đại (Đà Nẵng). Theo ông, việc này không chỉ mang ý nghĩa tổ chức không gian đô thị mà còn là cam kết phát triển một đô thị sinh thái, thu hút nhà đầu tư.

Cùng nói về trung tâm hành chính, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho rằng thành phố cần xác định rõ các đô thị chức năng gắn với động lực kinh tế của từng khu vực.

Ông Thanh nhìn nhận, trung tâm hành chính mới trong giai đoạn 2030-2045 không chỉ là nơi đặt trụ sở mà cần được quy hoạch đồng bộ hạ tầng, không gian đô thị để tạo động lực phát triển lâu dài cho thành phố.