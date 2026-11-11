Đà Nẵng đã đón gió cấp 4, giật cấp 7

Đợt mưa lớn kèm gió giật mạnh trong tối 9/11 và sáng 10/11, khiến nhiều địa phương như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị đã ghi nhận một số ảnh hưởng. Theo chuyên gia khí tượng, hiện tượng trên liên quan đến đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống, kết hợp với sự phát triển của các đám mây dông.

Ông Bùi Văn Chanh, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, cho biết từ chiều 9/11, các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Khi khối khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống tạo ra sự chênh lệch khí áp, quá trình này làm xáo trộn không khí, tạo điều kiện thuận lợi cho các đám mây dông phát triển.

Gió mạnh ở ven biển Đà Nẵng vào ngày 10/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Chanh, trong các đám mây dông mạnh, bên cạnh dòng khí chuyển động đi lên còn có dòng khí đi xuống, gọi là "dòng giáng" (thuật ngữ khí tượng). Khi dòng khí này tiến gần mặt đất, nó có xu hướng chuyển động theo phương ngang và lan tỏa mạnh, tạo ra những đợt gió giật đột ngột.

Đơn cử, đợt gió giật trong tối 9/11 và sáng 10/11, tại Đà Nẵng nguyên nhân chủ yếu là dòng không khí chuyển động theo phương ngang do tác động của không khí lạnh.

Về cường độ gió, vị chuyên gia cho biết theo số liệu quan trắc, trong đêm 9/11 và sáng 10/11, tại Đà Nẵng ghi nhận gió cấp 4, giật cấp 7. Tại Cù Lao Chàm, gió giật cấp 8, tốc độ 19m/s. Đến sáng 11/11, gió giật do không khí lạnh đã giảm.

Ở các trạm khác như đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã quan trắc được gió cấp 7-8, giật cấp 9-10; Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió cấp 8, giật cấp 9.

Nhìn nhận ở góc độ trực tiếp tại Đà Nẵng, ông Chanh cho rằng không khí lạnh ảnh hưởng đến thành phố vào thời điểm này là phù hợp với quy luật. Số liệu trung bình nhiều năm cho thấy, trong tháng 11, thành phố thường sẽ chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường.

Cây xanh bật gốc do đợt gió mạnh vào sáng 10/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Tuy nhiên, ông Chanh nhìn nhận điểm đáng chú ý của đợt này là trước khi không khí lạnh tràn xuống, Đà Nẵng có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C. Khi khối khí lạnh tác động, sự xáo trộn và bất ổn định của khí quyển tăng lên, góp phần gây ra những đợt gió giật mạnh, ảnh hưởng đến một số khu vực đô thị.

Nguy cơ gió giật mạnh đã giảm, nhưng không nên chủ quan

Đề cập nguy cơ gió giật mạnh trong những ngày tới, ông Chanh cho biết Đà Nẵng và một số địa phương đã nằm trong khối không khí lạnh, có mưa lớn nhưng nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh tương tự đêm 9/11, đã giảm.

Tiểu thương kinh doanh trên bãi biển Mỹ Khê chủ động gia cố các chòi bằng dây thừng để tránh bị gió cuốn đi (Ảnh: Hoài Sơn).

Dù vậy, theo ông Chanh các đám mây đối lưu vẫn phát triển, người dân không nên chủ quan. Gió giật nguy hiểm thường gắn với những khối mây dông có "dòng giáng" mạnh. Vì vậy, mức độ nguy hiểm có thể khác nhau giữa các khu vực, ngay cả trong cùng một đợt mưa.

Ông Chanh khuyến cáo người dân đề phòng dông sét và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như gió giật mạnh, lốc xoáy quy mô nhỏ. Gió mạnh có thể làm bật gốc cây xanh, gãy cành, cuốn bay hoặc làm đổ sập biển quảng cáo, mái tôn, mái che, giàn giáo và các vật dụng đặt trên cao.

Sạt lở tại xã Trà Giáp vào sáng 11/11 (Ảnh: A Núi).

Vị chuyên gia lưu ý, sau thời gian mưa kéo dài, đất ngấm nước làm suy giảm khả năng giữ ổn định của hệ thống rễ cây, tăng nguy cơ cây bật gốc khi có gió mạnh.

Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài khiến đất bão hòa nước, làm tăng áp lực nước trong đất và giảm độ ổn định của các sườn dốc. Do đó, khu vực miền núi, vùng ven sông suối và những nơi có địa hình dốc cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.