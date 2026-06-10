Chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội là quản lý đất đai sau sáp nhập

Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/6.

Phiên họp diễn ra trong một ngày và cho ý kiến về 7 nội dung quan trọng, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của TAND trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 nghị quyết về vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách.

Trong đó có nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030.

Nội dung thứ ba là cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.

“Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và lưu ý công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống lãng phí và tiêu cực.

“Vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/6 (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5; xem xét, thông qua Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đảm bảo bộ máy tham mưu phải đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Việc xây dựng vị trí việc làm phải thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; mỗi vị trí phải được xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời lưu ý phải khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang. “Làm tốt phải được ghi nhận; làm chưa tốt phải được thẳng thắn chỉ ra để khắc phục, sửa đổi”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm vào cuối tháng 6 (dự kiến sáng 24/6) để xem xét, thông qua 2 nghị quyết.