Chuyến bay từ TPHCM hạ cánh khẩn cấp tại Pakistan vì hành khách bị co giật

Chuyến bay VN33 của Vietnam Airlines, hành trình từ TPHCM đi Munich (Đức) vào ngày 31/10, vừa phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay quốc tế Islamabad (Pakistan) để hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Quá trình bay, một hành khách nam quốc tịch Đức bất ngờ lên cơn co giật. Sau khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã triển khai biện pháp hỗ trợ, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp y tế trên chuyến bay.

Chuyến bay từ TPHCM đi Đức phải chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan (Ảnh: VNA).

Sau khi thăm khám, bác sĩ có mặt trên chuyến bay nhận định hành khách cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp và đề nghị máy bay hạ cánh để đưa hành khách đi bệnh viện.

Trước tình huống trên, tổ bay đã quyết định chuyển hướng hạ cánh tại sân bay quốc tế Islamabad, Pakistan (khi máy bay bay được khoảng một nửa hành trình chặng TPHCM - Munich).

Nhận tin báo, Vietnam Airlines đã phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay chuẩn bị phương án hỗ trợ hành khách.

Sau khi đưa hành khách xuống mặt đất an toàn, tổ bay nạp nhiên liệu và xin cấp phép bay tiếp đến Munich. Hãng hàng không đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng do lỡ giờ bay nối chuyến.

Việc chuyển hướng hạ cánh là quyết định cần thiết nhằm đảm bảo hành khách được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời. Trước đó, ngày 5/9, chuyến bay VN38 từ Copenhagen đi TPHCM đã chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Yangon (Myanmar) sau khi một sản phụ chuyển dạ và sinh con trên máy bay.

Hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay. Trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc đang gặp vấn đề sức khỏe, hành khách nên tham vấn ý kiến bác sĩ và thông báo cho hãng bay để được tư vấn, hỗ trợ phù hợp.