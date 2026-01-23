Chuỗi liên kết và “nông dân chuyên nghiệp” trong phát triển nông nghiệp

Xu thế tất yếu của nền nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững

Trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lĩnh vực nông nghiệp được định hướng: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, chuỗi giá trị, có hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng, giá trị gia tăng cao, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển các hình thức tổ chức, liên kết sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn; mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, xây dựng chuỗi sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phan Xuân Diện, Giám đốc công ty dược liệu Pù Mát (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Phan Xuân Diện, Giám đốc Công ty cổ phần dược liệu Pù Mát (Nghệ An), đây là định hướng mang tính chiến lược, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn tới.

Định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của “tam nông” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái trong Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Diện cho rằng hiện nay liên kết là xu thế tất yếu, vừa là yêu cầu, vừa là động lực phát triển của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành nông nghiệp. Liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, qua đó đẩy mạnh chuyên môn hóa trong từng công đoạn, giảm bớt chi phí sản xuất, tạo việc làm...

Ông Diện hướng dẫn các hộ nông dân liên kết quy trình chăm sóc cây dược liệu (Ảnh: Hồ Ái).

Là doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô nhỏ trong lĩnh vực chế biến cây dược liệu, thời gian đầu, đơn vị của ông Diện gần như đang phải tự đảm trách các khâu trong quy trình từ trồng đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Khi đã đứng vững trên thị trường, cùng với mở rộng quy mô sản xuất, ông Diện đã bước đầu thực hiện liên kết trong phát triển vùng trồng cây dược liệu để chủ động nguồn nguyên liệu.

Thời điểm này, doanh nghiệp đã liên kết với 65 hộ nông dân thông qua Hợp tác xã dược liệu Pù Mát tại các xã Con Cuông, Châu Khê, Mậu Thạch thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.

Người dân được chuyển giao kỹ thuật, cung cấp cây giống, quy trình chăm sóc và ứng phân bón. Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng được ký kết từ đầu năm, có thể điều chỉnh nếu giá thị trường tăng (trong mức cho phép).

“Hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất vùng nguyên liệu dược liệu không thể tách rời việc xây dựng những nông dân chuyên nghiệp. Chúng tôi có 2 kỹ sư, trực tiếp đào tạo, hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc cây dược liệu cho nông dân, hướng dẫn nông dân ghi chép chặt chẽ các công đoạn từ làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch.

Tham gia vào chuỗi liên kết, nông dân phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, khoa học và triệt tiêu tư duy “ăn xổi””, ông Diện cho hay.

Thêm động lực cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong nông nghiệp dược liệu

Theo ông Diện liên kết chuỗi sản xuất, hình thành nông dân chuyên nghiệp, thực hiện số hóa và nông nghiệp xanh theo kinh tế tuần hoàn là trụ đỡ cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Các chương trình đào tạo nghề cho nông dân đã được triển khai từ nhiều năm. Tuy nhiên, riêng ngành trồng cây dược liệu, doanh nghiệp phải đào tạo từ đầu theo hình thức cầm tay chỉ việc trên đồng ruộng.

“Cần hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí đào tạo trực tiếp đối với nông dân tham gia liên kết. Thực tế, không có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng phải đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho nông dân liên kết. Nhưng nếu hỗ trợ kinh phí đào tạo cho doanh nghiệp sẽ vừa tránh lãnh phí nguồn lực, vừa động viên, khích lệ doanh nghiệp, vừa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng lao động”, ông Diện kiến nghị.

Vùng trồng cây dược liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất chế biến sâu (Ảnh: Hồ Ái).

Đảng, Nhà nước đã có chủ trương đúng đắn về phát triển cây dược liệu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trung ương ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy ngành nông nghiệp nói chung và ngành trồng, chế biến dược liệu nói riêng.

Ông Diện cho rằng một số chính sách chưa phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Chính sách phát triển cây dược liệu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham gia vào chế biến sâu sản phẩm này để gia tăng giá trị. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra để được hỗ trợ từ chính sách này là doanh nghiệp phải có quy mô vùng nguyên liệu rộng từ 200ha trở lên.

Bên cạnh việc quỹ đất sản xuất ở miền núi có đáp ứng được không, theo ông Diện phải cân nhắc bài toán về tiêu thụ nguyên liệu bởi doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này có quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Đảng, Nhà nước đã có chủ trương đúng đắn về phát triển cây dược liệu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (Ảnh: Hồ Ái).

Các doanh nghiệp phải có trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao tối thiểu là 50ha bao gồm khu vực: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen, cây đầu dòng, giống gốc, nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất giống gốc, sản xuất giống thương phẩm, cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước trong hàng rào dự án mới được hỗ trợ.

Đây là yêu cầu chưa sát với thực tế bởi việc xây dựng đầy đủ các hạng mục hạ tầng đáp ứng quy mô cần một nguồn kinh phí quá lớn so với mức hỗ trợ trên dưới 3 tỷ đồng/dự án/năm cho một địa phương

Đối tượng cây dược liệu trong diện được hỗ trợ phải nằm trong danh mục 100 cây dược liệu quý do Bộ Y tế quy định. Ông Diện cho rằng, tiêu chí này không phù hợp, bởi các doanh nghiệp hướng tới sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Bởi vậy, theo ông, chỉ cần doanh nghiệp trồng cây dược liệu có trong dược điển là có thể được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ.

“Chúng tôi mong muốn rằng, các bộ, ngành liên quan sẽ có những điều chỉnh để chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp trong lĩnh vực cây dược liệu sát hơn, phù hợp hơn và tính thực thi cao hơn”, ông Diện bày tỏ.