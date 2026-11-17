Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết đăng trên China Daily nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc và làm việc song phương tại đây, từ ngày 17 đến 20/11.

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Thái Bình Dương nối liền những bờ biển, những nền kinh tế và những nền văn hóa đa dạng. Đây là không gian sống, giao lưu và phát triển của các nền kinh tế thành viên APEC cùng các quốc gia trong khu vực. Chung một đại dương, chung một tương lai, chúng ta cùng có trách nhiệm gìn giữ để Thái Bình Dương luôn là đại dương của hòa bình, đoàn kết, hợp tác và phát triển; nơi các bên tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, cùng bảo vệ môi trường biển và mở rộng cơ hội vì lợi ích chung.

APEC - hành trình của hợp tác và phát triển

Gần bốn thập kỷ trước, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ra đời từ niềm tin vào sức mạnh của mở cửa và hợp tác. Từ 12 thành viên sáng lập năm 1989 đến 21 nền kinh tế thành viên ngày nay, APEC đã góp phần quan trọng đưa khu vực trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Huy Bảo).

Sức sống của APEC nằm ở phương thức hợp tác tôn trọng sự đa dạng, đối thoại bình đẳng, xây dựng đồng thuận và hành động trên cơ sở tự nguyện. Sự phát triển của mỗi thành viên gắn với sự thịnh vượng chung; thành công của một thành viên có thể mở ra cơ hội cho các thành viên khác.

Ngày nay, những đột phá công nghệ mở ra cơ hội mới, trong khi các rào cản thương mại, nguy cơ phân mảnh kinh tế và khoảng cách phát triển đặt ra nhiều thách thức. Các nền kinh tế cần kết nối thông suốt hơn, thương mại và đầu tư cần được tạo thuận lợi, chuỗi cung ứng cần ổn định và có sức chống chịu. Kết nối còn là trao đổi tri thức, hợp tác giữa doanh nghiệp và giao lưu giữa con người với con người. Trên hết, thành quả tăng trưởng phải được chuyển hoá thành cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Đó cũng là tinh thần của Tầm nhìn Putrajaya 2040, hướng tới một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, có sức chống chịu và hoà bình. Thực hiện tầm nhìn ấy đòi hỏi sự chung sức của các thành viên, cùng củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở trung tâm.

APEC Trung Quốc 2026 - tiếp thêm động lực cho hợp tác khu vực

Trung Quốc tham gia APEC từ năm 1991 và để lại nhiều dấu ấn qua các lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà. Từ Thỏa thuận Thượng Hải năm 2001 đến Lộ trình Bắc Kinh về hiện thực hóa Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương và Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC được thông qua năm 2014, các kỳ APEC do Trung Quốc đăng cai đã đóng góp tích cực vào liên kết khu vực. Việt Nam hết sức trân trọng những thành tựu cải cách, mở cửa và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc.

APEC Trung Quốc 2026 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” và ba ưu tiên Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác mang ý nghĩa thiết thực. Chương trình nghị sự về liên kết kinh tế, kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo vừa củng cố nền tảng hợp tác, vừa mở ra những hướng phát triển mới.

Thâm Quyến, nơi các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ gặp nhau, mang một ý nghĩa đặc biệt. Hành trình phát triển của thành phố cho thấy sức mạnh của cải cách, mở cửa, đổi mới sáng tạo và kết nối với thế giới - những giá trị khu vực cần tiếp tục phát huy.

Chung khát vọng phát triển, cùng kiến tạo tương lai

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, có truyền thống hữu nghị lâu đời. Hai Đảng, hai nước nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; coi sự phát triển của nước này là cơ hội đối với nước kia, hướng tới quan hệ kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững.

Đường phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được trang hoàng với các biểu tượng APEC 2026, ngày 23/10/2026 (Ảnh: VCG).

Hai nước có nhiều dư địa hợp tác về kết nối hạ tầng, logistics, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và giao lưu nhân dân. Những nỗ lực đó vừa đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vừa đóng góp vào sự kết nối của khu vực.

Gia nhập APEC năm 1998, Việt Nam luôn ủng hộ tự do hoá thương mại, đầu tư và chủ nghĩa khu vực mở. Việt Nam đã đóng góp qua Chương trình Hành động Hà Nội năm 2006 nhằm triển khai Lộ trình Busan hướng tới các Mục tiêu Bogor; thúc đẩy xây dựng tầm nhìn sau năm 2020 và thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC tại Đà Nẵng năm 2017.

Với khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp có trách nhiệm cho hoà bình, hợp tác và phát triển.

Trên cơ sở những định hướng hợp tác đã được APEC xác lập, chúng ta cần tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối và sức chống chịu của chuỗi cung ứng; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số; hợp tác phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững. Những nỗ lực ấy cần mở rộng cơ hội để người dân và doanh nghiệp tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực.

Tôi tin tưởng rằng Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2026 tại Thâm Quyến, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, sẽ thành công tốt đẹp, tăng cường đồng thuận và đem lại những kết quả hợp tác thiết thực.

Việt Nam ủng hộ và tích cực phối hợp với Trung Quốc tổ chức thành công năm APEC 2026; đồng thời mong muốn tiếp nối những thành quả đó trong năm chủ nhà APEC 2027. Sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước sẽ góp phần duy trì tính liên tục và tạo thêm động lực cho hợp tác khu vực.

Chung một đại dương, chung khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên APEC gìn giữ hoà bình, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội phát triển, vì một châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng, bền vững cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm