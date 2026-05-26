Chung cư 36 tầng ở TPHCM lại xuất hiện vết nứt tại tầng 16

Ngày 26/5, UBND phường Tam Thắng đã tiếp nhận thông tin về việc chung cư PVC-IC Diamond xuất hiện vết nứt và đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để kiểm tra, đưa ra phương án khắc phục.

Vị trí xuất hiện các vết nứt mới nhất của chung cư PVC-IC Diamond (Ảnh: T.Đ.).

Theo ghi nhận, những ngày qua, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư PVC-IC Diamond tỏ ra bất an khi phát hiện bề mặt phía ngoài khu vực tầng 16 xuất hiện các vết nứt.

Người dân cho biết, không rõ tình trạng này xảy ra từ thời điểm nào. Sau khi phát hiện, cư dân đã trình báo Ban quản trị chung cư để kiểm tra.

Ngay sau đó, Ban quản trị đã cử công nhân đến kiểm tra hiện trạng, đồng thời báo cáo vụ việc đến chính quyền phường Tam Thắng.

Trước đó, vào tháng 7/2025, khu vực tầng 16 của chung cư này cũng từng xuất hiện các vết nứt, sau đó một mảng tường bị bung ra, để lộ lớp gạch bên trong. Thời điểm đó, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác định nguyên nhân và lên phương án khắc phục.

Chung cư PVC-IC Diamond cao 36 tầng tại phường Tam Thắng (Ảnh: T.Đ.).

Tuy nhiên, đến nay, tình trạng nứt gãy tiếp tục tái diễn tại chung cư PVC-IC Diamond, khiến nhiều cư dân lo ngại về mức độ an toàn công trình.

Chung cư PVC-IC Diamond có quy mô 36 tầng, gồm 2 tầng hầm và 34 tầng nổi. Công trình đã đưa vào sử dụng từ năm 2019 và hiện có hàng trăm cư dân sinh sống.