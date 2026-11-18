Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 (Kế hoạch số 84 ngày 17/11).

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch cao điểm là tập trung cao độ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo ba mốc thời gian.

Cụ thể, trước 10h ngày 20/11 cần hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận dữ liệu, khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và kết quả đề xuất chuẩn hóa.

Trước ngày 25/11 hoàn thành thẩm định, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Và trước ngày 30/11 cần hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn.

Trong thời gian từ ngày 16 đến 20/11, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ưu tiên giải quyết những nội dung còn thiếu căn cứ, chưa thống nhất hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế.

Một nhiệm vụ khác được Ban Tổ chức Trung ương đề ra là xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, có thể kế thừa và những nội dung cần tiếp tục xử lý; hoàn thiện khung danh mục tham chiếu theo bốn khối, ba cấp, từng bộ, ngành, lĩnh vực và loại hình cơ quan.

Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các đầu mối quản lý biên chế chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, xác nhận thuộc phạm vi quản lý.

Những vấn đề chưa đủ căn cứ, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu phải lập danh mục riêng, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, biện pháp và thời hạn xử lý, không làm chậm việc hoàn thành những nội dung đã đủ điều kiện.

Ban Tổ chức Trung ương cũng giao các Bộ: Nội vụ, Công an, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, hoàn thiện kết quả 5 chuyên đề, trong đó yêu cầu chung là từng bộ phải xác định rõ nội dung đã đủ căn cứ để kế thừa; nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc tiếp tục kiểm chứng; những vấn đề còn khác nhau về nguyên tắc, thẩm quyền và phương án xử lý; tác động thực tế và tác động dự kiến đến công việc, thời gian lao động, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực.

Việc lượng hóa phải tính cả công việc giảm và công việc phát sinh, không lấy số nhiệm vụ có khả năng số hóa, xã hội hóa hoặc tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến làm căn cứ trực tiếp để xác định số biên chế giảm.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với bốn bộ liên quan tổng hợp kết quả 5 chuyên đề, thống nhất nguyên tắc rà soát và những nội dung còn ý kiến khác nhau; làm rõ kết quả đã thực hiện, phương án dự kiến, tác động đến nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực; xác định văn bản cần sửa đổi, cơ quan có thẩm quyền và lộ trình xử lý.

Các bộ chịu trách nhiệm kiểm chứng kết quả chuyên ngành, phối hợp xác định tác động đến phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Bộ Nội vụ gửi báo cáo tổng hợp về Ban Tổ chức Trung ương theo tiến độ Kế hoạch.

Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ thời gian hoàn thành các sản phẩm, việc kiểm soát chất lượng và tiến độ, đồng thời gửi mã QR tài liệu hướng dẫn, danh mục nhiệm vụ và sản phẩm phải hoàn thành để các cơ quan, đơn vị, địa phương tra cứu, đối chiếu, kiểm chứng và tổ chức thực hiện.