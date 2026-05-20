Chuẩn bị đầu tư cầu Nhơn Trạch 2 kết nối Đồng Nai - TPHCM

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (PMU Mỹ Thuận) vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (dự án thành phần 1A) thuộc Vành đai 3 TPHCM.

Trong đó, đơn vị đề xuất đầu tư bổ sung cầu Nhơn Trạch 2 để đồng bộ khai thác toàn tuyến Vành đai 3 theo tiêu chuẩn cao tốc.

Cầu Nhơn Trạch trên tuyến Vành đai 3, nối TPHCM với Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo tờ trình, dự án thành phần 1A có điểm đầu giao với đường tỉnh 25B tại huyện Nhơn Trạch cũ (Đồng Nai), điểm cuối kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Tổng chiều dài tuyến khoảng 8,14km.

Dự án được đề xuất nâng quy mô từ đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h lên đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h (quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe), phù hợp quy hoạch Vành đai 3 TPHCM.

Để nâng quy mô thiết kế, PMU Mỹ Thuận đề xuất xây bổ sung cầu Nhơn Trạch 2 đối xứng với cầu Nhơn Trạch hiện hữu. Mỗi cầu sẽ phục vụ một chiều xe chạy.

Cầu Nhơn Trạch 2 được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 19,75m, tổng chiều dài khoảng 2km. Tĩnh không thông thuyền đạt 110x30,5m.

Theo hồ sơ, cầu mới có giải pháp thiết kế tương tự cầu Nhơn Trạch hiện hữu, sử dụng kết cấu nhịp chính dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Mố và trụ cầu sử dụng kết cấu bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi.

Ngoài cầu Nhơn Trạch 2, dự án còn được bổ sung hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí không dừng (ETC), trạm kiểm tra tải trọng xe và hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông để đồng bộ với toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM.

PMU Mỹ Thuận cho biết, dự án thành phần 1A ban đầu đã hoàn thành và thông xe từ tháng 8/2025. Công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện một lần theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe và đường song hành hai bên. Do đó, phương án xây cầu Nhơn Trạch 2 không phát sinh khối lượng giải phóng mặt bằng.

Dự án thành phần 1A (từ nút giao tỉnh lộ 25B đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành) thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh được đề xuất tăng từ 6.955 tỷ đồng lên 8.292 tỷ đồng. Trong đó, phần đầu tư bổ sung chiếm khoảng 2.731 tỷ đồng.

Nguồn vốn dự kiến gồm hơn 5.531 tỷ đồng vốn vay ODA Hàn Quốc và khoảng 2.761 tỷ đồng vốn đối ứng trong nước. Phần đầu tư bổ sung dự kiến hoàn thành năm 2029.