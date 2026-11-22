Ngày 22/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã báo cáo UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lớn kết hợp sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, xảy ra năm 2025.

Khu vực dưới chân núi Tân Lai sau vụ vỡ hồ chứa nước (Ảnh: Châu Tỉnh).

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND tỉnh xem xét phương án hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, khi lấy ý kiến, các thành viên UBND tỉnh đề nghị làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thiệt hại của người dân, tính pháp lý của việc sử dụng ngân sách nhà nước và giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu phương án bố trí kinh phí.

Tại Công văn số 13086/STC-NS ngày 17/11, Sở Tài chính nhấn mạnh, nếu cơ quan có thẩm quyền xác định sự cố vỡ hồ xuất phát từ hành vi vi phạm hoặc lỗi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành công trình thì các chủ thể liên quan phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho người dân.

Do đó, việc sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ phải được rà soát chặt chẽ, không thay thế nghĩa vụ bồi thường của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm.

Đối với chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP, Sở Tài chính lưu ý đây là chính sách hỗ trợ một phần chi phí khôi phục sản xuất do thiên tai, không phải cơ chế bồi thường toàn bộ thiệt hại do sự cố công trình. Cơ quan chuyên môn phải phân định rõ thiệt hại thuộc diện được hỗ trợ do thiên tai và phần thiệt hại phát sinh từ nguyên nhân chủ quan của con người.

Người dân dưới chân núi Tân Lai vẫn hy vọng sớm nhận nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất sau vụ vỡ hồ chứa nước (Ảnh: Châu Tỉnh).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thiệt hại của người dân tại xã Tuy Phong xuất phát từ mưa lớn kết hợp sự cố vỡ hồ. Trong đó, nguyên nhân chủ quan của con người dẫn đến sự cố hiện vẫn được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Liên quan đến sự việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ngày 1/11/2025 tại thôn 2, xã Tuy Phong.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định việc hỗ trợ một phần thiệt hại do thiên tai theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP là phù hợp, không ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc phân định cụ thể thiệt hại do thiên tai và thiệt hại từ sự cố vỡ hồ hiện chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện khi chưa có kết quả điều tra chính thức.

Vì vậy, kiến nghị của UBND xã Tuy Phong về việc sớm phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp cho người dân hiện chưa đủ điều kiện để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi có kết quả điều tra, UBND xã Tuy Phong sẽ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định cụ thể đối tượng, diện tích, cây trồng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ. Hồ sơ sau đó được gửi Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh về nguồn kinh phí, khả năng cân đối ngân sách và phương án bố trí hỗ trợ theo quy định.