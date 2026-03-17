Chưa đồng ý tiếp nhận công trình cấp nước hơn 72 tỷ đồng nhiều lần vỡ ống

Ngày 17/3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ thông tin nhiều vụ việc báo chí quan tâm, trong đó có nội dung về việc bàn giao dự án tưới nước thôn Tiến Cường tại xã Quảng Phú, cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk (Công ty thủy lợi Đắk Lắk), quản lý và khai thác.

Đây là dự án được triển khai năm 2019, tổng vốn đầu tư hơn 72 tỷ đồng. Quá trình vận hành, công trình từng gặp sự cố vỡ đường ống nhiều lần. Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo các vấn đề liên quan dự án này để tỉnh xem xét, quyết định.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Thái chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường có phản hồi nội dung cụ thể về dự án cấp nước thôn Tiến Cường cho báo chí.

Trước đó, ngày 6/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk tổ chức cuộc họp về việc bàn giao kết cấu hạ tầng thủy lợi của dự án cấp nước này cho Công ty thủy lợi Đắk Lắk.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Quốc Bảo, Phó giám đốc Công ty thủy lợi Đắk Lắk, nêu quan điểm khi UBND tỉnh Đắk Lắk giao, phía công ty sẽ nhận nếu như công trình đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ông Bảo cho rằng, dự án này nhiều lần sự cố đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khắc phục, các đoạn ống PVC bị vỡ đã được thay thế bằng các đoạn ống thép nên về bản chất đã thay đổi kết cấu của công trình.

Dự án cấp nước thôn Tiến Cường (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông băn khoăn các lần xảy ra sự cố, chủ đầu tư có lập hồ sơ điều chỉnh và phê duyệt lại dự án hay chưa. Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ, phía công ty đề nghị chủ đầu tư bàn giao các hồ sơ sửa chữa, điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt?

Bên cạnh đó, đại diện công ty nêu rõ việc công trình phần lớn đi qua đất rẫy của người dân, nhiều vị trí đã bị tái lấn chiếm và phạm vi giải phóng mặt bằng rất hẹp (2-2,5m). Trường hợp xảy ra sự cố tiếp theo, việc đưa máy móc phương tiện vào các vị trí này sẽ rất khó, ảnh hưởng đến cây trồng người dân và việc cấp nước.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết, Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (đại diện chủ đầu tư dự án) là đơn vị sẽ thực hiện giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của công trình cho Công ty thủy lợi Đắk Lắk.

Về giá trị tài sản chính thức của dự án sẽ được Sở Tài chính quyết toán và cập nhật vào hồ sơ kế toán.

Đường ống của dự án từng nhiều lần gặp sự cố (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu quan điểm, hành lang bảo vệ đường ống có hồ sơ đền bù, có xác định ranh giới rõ ràng nhưng kinh phí thực hiện đền bù hạn chế nên Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện mở rộng phạm vi hành lang đảm bảo cho công tác quản lý công trình.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thống nhất giao Công ty thủy lợi Đắk Lắk tiếp nhận toàn bộ công trình cấp nước thôn Tiến Cường để quản lý, vận hành.

Riêng phía Công ty thủy lợi Đắk Lắk bảo lưu quan điểm chỉ tiếp nhận quản lý, vận hành, không tiếp nhận toàn bộ tài sản công trình.