Đà Nẵng được mệnh danh là “thành phố của những cây cầu”, nơi những công trình bắc qua sông Hàn không chỉ kết nối đôi bờ mà còn trở thành biểu tượng cho sự phát triển của đô thị. Nổi bật là 5 cây cầu: Sông Hàn, Rồng, Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi và Thuận Phước. Mỗi công trình mang một dáng vẻ, kiến trúc và câu chuyện riêng, góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của thành phố bên sông.

Mỗi lần đạp xe qua cầu Sông Hàn (Đà Nẵng), ông Huỳnh Văn Mười (60 tuổi, trú phường Sơn Trà) lại nhớ về những ngày hai bờ sông còn cách trở. Khi ấy, muốn sang trung tâm thành phố, ông phải vòng qua cầu Nguyễn Văn Trỗi, quãng đường hơn 10km. Nay, hành trình chỉ còn hơn 4km.

Cầu Sông Hàn không chỉ giúp ông và bao người dân rút ngắn đường đi, mà còn gợi nhớ một thời người Đà Nẵng cùng chắt chiu, góp sức biến khát vọng nối đôi bờ sông thành hiện thực.

Khát vọng nối đôi bờ sông Hàn

Theo tư liệu của Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, sau ngày giải phóng, cầu Nguyễn Văn Trỗi là cây cầu duy nhất phục vụ đi lại qua sông Hàn. Người dân quận 3 (sau này là quận Sơn Trà và nay là phường Sơn Trà, An Hải) chủ yếu phải đi phà nếu muốn sang trung tâm thành phố.

Cầu Sông Hàn nối bờ sông của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Hoàng Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhớ lại thời điểm đó việc đi lại khó khăn khiến hai khu vực vốn chỉ cách nhau một dòng sông nhưng lại có sự chênh lệch đáng kể về điều kiện phát triển.

“Người Đà Nẵng ngày xưa có câu nói: “Đứng bên ni (này) sông Hàn, ngó qua bên tê (kia) sông Hàn nước xanh như tàu lá. Đứng bên tê sông Hàn, ngó bên ni sông Hàn phố xá thênh thang”. Câu nói này phản ánh rất rõ sự cách biệt về hạ tầng, đời sống kinh tế giữa hai bờ sông”, ông Long nhớ lại.

Theo ông Long, sau năm 1975, lãnh đạo thành phố luôn trăn trở tìm hướng phát triển phía đông sông Hàn, nơi giàu tiềm năng về biển nhưng đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khát vọng xây cầu nối đôi bờ luôn được ấp ủ, dù điều kiện kinh tế khi ấy còn rất thiếu thốn.

Nhà chồ nằm dọc sông Hàn trước đây (Ảnh: Ông Văn Sinh).

Đến giai đoạn ông Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch UBND thành phố, phương án xây dựng cầu Sông Hàn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được bàn bạc. Thành phố giữ vai trò chủ đạo về kinh phí, đồng thời vận động người dân, doanh nghiệp chung tay đóng góp.

Theo ông Long, chủ trương này không chỉ giúp giải quyết khó khăn về tài chính mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và niềm tự hào của người dân đối với quê hương.

“Chúng tôi muốn mỗi người dân đều có thể đóng góp vào công trình. Người có điều kiện góp nhiều, người khó khăn góp ít. Điều đáng quý là tất cả đều chung một mong muốn có cây cầu nối liền hai bờ sông”, ông Long chia sẻ.

Góp tiền để xây cầu

Ông Huỳnh Văn Chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may 29/3, nhớ lại khi ông Nguyễn Bá Thanh vận động xây cầu Sông Hàn, nhiều người vừa phấn khởi vừa lo lắng bởi thành phố lúc đó còn khó khăn.

Tại kỳ họp giữa năm 1997, ông Chính là người đầu tiên đứng lên ủng hộ dự án, đồng thời công bố công ty đóng góp 200 triệu đồng. Để thể hiện quyết tâm, ông mang theo bản cam kết đã ký, đóng dấu trao cho chủ tọa.

Vài ngày sau, nhận được điện thoại cảm ơn của ông Nguyễn Bá Thanh, ông Chính đóng góp với tư cách cá nhân thêm 10 triệu đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi, bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước, đóng góp 10 triệu đồng; ông Nguyễn Bá Thanh ủng hộ 45 triệu đồng, là cá nhân có mức đóng góp cao nhất trong danh sách ghi tên trên bảng ghi công.

Trong số những người hưởng ứng phong trào có gia đình ngư dân Huỳnh Văn Mười. Dù kinh tế còn khó khăn, gia đình vẫn đóng góp 200.000 đồng. Người bạn của ông Mười ở Mỹ là ông Nguyễn Văn Phương cũng gửi về 700 USD để ủng hộ thành phố.

Cá nhân ủng hộ từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được ghi tên trên bảng ghi công. Ngày 2/9/1998, công trình khởi công. Tổng số tiền quyên góp được ghi trên bảng là hơn 27 tỷ đồng.

Bảng ghi công người đóng góp tiền xây cầu Sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Hoàng Long chia sẻ điều khiến bản thân xúc động nhất là sự hưởng ứng của những người lao động như chú đạp xích lô, bà tiểu thương, cụ bán vé số, chị buôn bán nhỏ... Mỗi người một hoàn cảnh, dành dụm vài chục đến vài trăm nghìn đồng góp sức xây cầu.

“Những người đóng góp dưới 10 triệu đồng không ghi tên trên bảng, nhưng tấm lòng của họ rất đáng trân trọng. Chính những khoản tiền nhỏ đã "góp gió thành bão", tạo nên nguồn lực lớn để cùng thành phố xây dựng cầu”, ông Long nói.

Cây cầu quay độc nhất

Bên cạnh kinh phí, việc xây dựng cầu Sông Hàn còn đặt ra yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. Thời điểm đó, tàu thuyền vẫn cần lưu thông vào khu vực phía trong sông nên cây cầu phải vừa đáp ứng giao thông đường bộ, vừa bảo đảm hoạt động đường thủy.

Sau quá trình nghiên cứu, thành phố quyết định chọn phương án cầu quay. Theo tư liệu của Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, đây là cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam thiết kế, thi công và đến nay vẫn là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam.

Công trình dài hơn 487m, rộng hơn 12m, có kết cấu bê tông cốt thép và 2 nhịp dây văng với tổng chiều dài hơn 122m.

Cầu Sông Hàn là cầu quay duy nhất trên cả nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, phương án cầu quay ban đầu nhằm kết nối giao thông hai bờ sông, đồng thời bảo đảm khả năng tàu qua lại. Sau này, khi cảng di dời, hoạt động quay cầu trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố.

Ngày 29/3/2000, đúng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, cầu Sông Hàn được khánh thành trong niềm vui, sự mong đợi của hàng vạn người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Long vẫn nhớ không khí đặc biệt của ngày hôm ấy. Khi nghi thức cắt băng hoàn tất, dòng người từ hai bờ sông đi qua cầu, gặp gỡ và bắt tay nhau trong niềm vui chung.

Lễ thông xe cầu Sông Hàn năm 2000 (Ảnh: Đà Nẵng).

“Đó thực sự là một ngày hội. Người dân hai bên bờ sông có thể đi sang gặp nhau, không còn cách trở như trước. Chúng tôi rất tự hào vì đã cùng nhân dân làm nên cây cầu của triệu tấm lòng”, ông Long xúc động nhớ lại.

Theo ông Bùi Văn Tiếng, ý nghĩa của cầu Sông Hàn không chỉ nằm ở việc rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa hai bờ sông, tạo cú hích cho tư duy phát triển đô thị hướng ra sông Hàn.

Từ công trình này, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng những cây cầu mới, từng bước định hình diện mạo đô thị hiện đại và thương hiệu “thành phố của những cây cầu”.