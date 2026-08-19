Chủ tịch UBND TPHCM thực địa, thúc tiến độ loạt dự án trọng điểm

Ngày 19/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài và dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu).

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Đoàn công tác thực địa dự án mở rộng quốc lộ 1 (Ảnh: V.T.).

Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác làm việc tại trụ sở UBND xã Tân Nhựt, nghe báo cáo tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến giáp tỉnh Tây Ninh, được triển khai theo hình thức BOT và đang lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án đi qua các phường Bình Đông, Tân Tạo và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Các địa phương phấn đấu hoàn thành thu hồi, bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 9.

Ban Giao thông đề nghị các địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Về dự án di dời nhà ven kênh rạch, Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng) cho biết, giai đoạn 2025-2030, thành phố có 116 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 388.000 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hơn 41.000 căn nhà.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 dự kiến hoàn tất thủ tục trong tháng 8, phấn đấu khởi công dịp Quốc khánh 2/9.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: V.T.).

Ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời hỗ trợ người dân trong quá trình tháo dỡ, sửa chữa nhà cửa.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, hơn 70% mặt bằng đã được bàn giao, đủ điều kiện khởi công dịp 2/9.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được biểu dương các sở, ngành và địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Văn Được, giải phóng mặt bằng là khâu khó trong quá trình triển khai dự án và cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, khen thưởng tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng để dự án mở rộng quốc lộ 1 khởi công dịp 2/9.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: V.T.).

Đối với các dự án di dời nhà ven kênh rạch, chỉnh trang đô thị, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành rà soát, điều chỉnh đề án, gộp các dự án cùng tuyến thành một dự án lớn để nâng cao hiệu quả triển khai.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố sẵn sàng ưu tiên nguồn vốn cho các dự án này, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ.

Riêng dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, ông Nguyễn Văn Được cho biết các sở, ngành liên quan đang hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND TPHCM thông qua, phấn đấu khởi công sớm hơn kế hoạch.