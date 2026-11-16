Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tại hội nghị hành chính tháng 10 vừa được UBND tỉnh này ban hành.

Theo đó, thu ngân sách 10 tháng qua của Phú Thọ đạt 51.400 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán Trung ương và 88,6% dự toán tỉnh; thu nội địa đạt trên 46.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 2,48 tỷ USD, tăng 84%, bằng 153,7% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ).

Tính đến ngày 30/10, tỉnh Phú Thọ đã giải ngân đạt 66,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và được Bộ Tài chính đánh giá 91,03 điểm, xếp loại giải ngân tốt.

Toàn tỉnh xử lý xong 767/1.384 cơ sở nhà, đất dôi dư và 77/151 dự án tồn đọng; hoàn thành trên 5.700 căn nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 13,5%, cả năm đạt 11% và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn vốn kéo dài, nguồn vốn ứng trước, bảo đảm hoàn thành kế hoạch theo quy định.

Ông Đông chỉ đạo đẩy nhanh xử lý 617 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 đối với các cơ sở đủ điều kiện.

Đặc biệt theo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án tồn đọng, kéo dài; hoàn thành xử lý theo kế hoạch trước ngày 30/11.

Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Phú Thọ cũng đặt mục tiêu tháo gỡ thêm 52 dự án. Bảng giá đất được hoàn thiện để áp dụng từ ngày 1/1/2027. Song song với đó hoàn thành chiến dịch 180 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hoàn thành cập nhật dữ liệu lên hệ thống điều hành của tỉnh (IOC).

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các phó chủ tịch tỉnh, giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng cơ quan và chủ tịch UBND xã/phường tập trung cao nhất cho nhiệm vụ những tháng cuối năm, chủ động giải quyết dứt điểm công việc thuộc thẩm quyền. Đặc biệt phải quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm nay, tạo nền tảng vững chắc để triển khai nhiệm vụ năm 2027.