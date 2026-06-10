Chủ tịch TPHCM thông tin về tuyến metro từ Tân Sơn Nhất đến Củ Chi, Hóc Môn

Ngày 10/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 tiếp xúc cử tri xã Xuân Thới Sơn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với cử tri xã Hóc Môn, xã Bà Điểm.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 còn có Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn và Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tại khu vực ngoại thành TPHCM kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông và các công trình chống ngập nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, ngập nước trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Tiếp thu và trả lời các ý kiến, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hạ tầng phát triển sẽ tạo điều kiện thu hút dự án đầu tư, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và hình thành các tiện ích đô thị như trường học, bệnh viện.

"Ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại TPHCM, sở đầu tiên tôi đến làm việc là Sở Giao thông vận tải, nay là Sở Xây dựng. Bởi tôi nhận thức rằng có đường đến đâu thì phát triển đến đó", ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tổng nhu cầu nguồn lực đầu tư phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ này khoảng 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách mới đáp ứng được khoảng 1,1-1,2 tỷ USD, phần còn lại cần huy động từ nhiều nguồn lực khác, trong đó khu vực tư nhân giữ vai trò quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Được thông tin hệ thống Vành đai 2, Vành đai 3 TPHCM đã cơ bản hoàn thành, trong khi Vành đai 4 đang được triển khai. Các tuyến giao thông kết nối TPHCM với Đồng Nai, Tây Ninh cũng sẽ sớm hoàn thiện, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại.

Buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đại biểu HĐND thành phố (Ảnh: Hoàng Quy).

Đối với khu vực Hóc Môn, địa phương đang được đầu tư nhiều dự án trọng điểm như quốc lộ 22, cao tốc TPHCM - Mộc Bài và đường song hành Phan Văn Hớn.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch UBND TPHCM, một nhà đầu tư đã đăng ký thực hiện tuyến đường sắt đô thị từ Tân Sơn Nhất đến Củ Chi, đi qua khu vực Hóc Môn. Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất, phối hợp với các sở, ngành để xác định quỹ đất phục vụ phát triển dự án, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Dự kiến, đề xuất đầu tư sẽ được trình trong quý II để thành phố xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án được đặt mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 và là tuyến đường sắt đô thị thứ 7 của TPHCM triển khai trong thời kỳ này.

"Tuyến đường sắt đô thị này sẽ làm thay đổi diện mạo Hóc Môn, Củ Chi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giữa khu vực ngoại thành với trung tâm Thành phố, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông", ông Nguyễn Văn Được đánh giá.

Người đứng đầu chính quyền thành phố nhận định Hóc Môn đang hội đủ điều kiện để phát triển thành đô thị trong tương lai khi nhiều xã đã mang dáng dấp đô thị hóa rõ nét.

Liên quan dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Hóc Môn, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, công trình dự kiến khởi công vào dịp 2/7 do Tập đoàn Vingroup đầu tư theo quy hoạch hiện đại, quy mô quốc tế. Khi dự án hoàn thành, Hóc Môn sẽ có thêm động lực phát triển, thu hút dân cư và hình thành các khu đô thị mới.