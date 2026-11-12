Chương trình do Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tổ chức. Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan thuộc Thành ủy, UBND, MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM cùng chức sắc các tôn giáo, người có uy tín và đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong tham quan các gian trưng bày tại sự kiện (Ảnh: Q.Huy).

Đây là hoạt động đầu tiên của ông Lê Quốc Phong sau khi được HĐND TPHCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố trong sáng cùng ngày. Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong cùng đoàn đại biểu đã tham quan triển lãm giới thiệu văn hóa truyền thống tiêu biểu; không gian khắc họa bức tranh đa sắc của các cộng đồng dân tộc, tôn giáo.

Phát biểu khai mạc và phát động chương trình, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, chỉ 12 ngày nữa, lần đầu tiên cả nước kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đúng 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Lễ phát động hôm nay là một hoạt động thiết thực của ngành dân tộc, tôn giáo thành phố để chào mừng ngày lễ ý nghĩa ấy.

"Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã yêu cầu phát huy nhân tố tích cực của văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, và phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong lan tỏa giá trị văn hóa. Nói cách khác, Nghị quyết 80 đã gọi tên chính những người đang có mặt trong hội trường hôm nay", Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM nói.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Q.Huy).

Cụ thể hóa chủ trương này, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 123 về triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030.

Chương trình tập trung vào 3 định hướng: “Gìn giữ bản sắc - Lan tỏa thiện lành - Kết nối phát triển”. Trong đó, việc bảo tồn văn hóa được thực hiện thông qua trao truyền tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghề truyền thống; đồng thời số hóa di sản, từng bước xây dựng bản đồ số di sản thành phố.

Đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, lãnh đạo sở mong muốn mỗi cơ sở thờ tự trở thành một địa chỉ văn hóa của khu dân cư, góp phần nhân rộng mô hình “Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo xanh - văn minh - an toàn”, tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong tham dự và chứng kiến lễ phát động hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam (Ảnh: Q.Huy).

Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM cam kết thực hiện vai trò đầu mối, lắng nghe, đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo quy định pháp luật; biểu dương những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Chương trình dự kiến được sơ kết vào năm 2028 và tổng kết năm 2030.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đề nghị các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, xã, phường, đặc khu và cộng đồng các dân tộc chủ động triển khai những phần việc cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế, từ tổ chức lớp dạy tiếng dân tộc, xây dựng lễ hội văn minh đến phát triển cơ sở thờ tự xanh, điểm tham quan văn hóa.