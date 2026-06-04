Chủ tịch TPHCM: Kiên quyết giải ngân đầu tư công 100% năm 2026

Chiều 4/6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 và giao ban công tác đầu tư công với các xã, phường, đặc khu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, bối cảnh kinh tế - xã hội của thành phố trong 5 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Dù vậy, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô ghi nhận tín hiệu tích cực, tạo cơ sở để TPHCM phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo lãnh đạo thành phố, sản xuất công nghiệp của địa phương đã tăng 11%; thương mại, dịch vụ và tiêu dùng tăng 12,8%; du lịch tăng 78,9%. Thu ngân sách chưa đạt 50% dự toán, nhưng vẫn ở mức khả quan.

Đáng chú ý, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới cao hơn tỷ lệ doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của TPHCM tiếp tục dẫn đầu cả nước, đồng thời niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với địa phương ngày càng được củng cố.

Đánh giá về đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết tiến độ giải ngân có cải thiện so với cùng kỳ những năm trước nhưng chưa đạt kỳ vọng. Đến nay, thành phố mới giải ngân được 17,7%, thấp hơn mức bình quân 21,6% của cả nước.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, khoảng 40 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Ông nghiêm túc phê bình các đơn vị có kết quả thấp hơn mức bình quân và đặc biệt nhắc nhở những nơi có tỷ lệ dưới 5%.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ công khai danh sách các đơn vị này định kỳ hàng tháng, hàng quý trên tinh thần khách quan, minh bạch. Những tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch UBND TPHCM trao bằng khen biểu dương 10 tập thể xuất sắc nhất trong công tác giải ngân đầu tư công (Ảnh: Hoàng Quy).

Bên cạnh đó, ông đề nghị tăng tốc giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm, đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án chiến lược và tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

"Thành phố kiên quyết thực hiện giải ngân 100% trong năm nay, không có chuyện hơn 90%", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, công tác giải ngân đầu tư công phải định lượng bằng sản phẩm, lấy kết quả công việc làm thước đo. Các đơn vị cần làm việc theo nguyên tắc "3 không", gồm không đùn đẩy, không thể không quyết liệt, không thể không có sản phẩm.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố cần giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đạt tối thiểu 40%; công nghiệp tăng khoảng 12%; xây dựng tăng 14%; bán lẻ tăng 14%; lưu trú, ăn uống tăng 15%; lữ hành tăng 12%; tín dụng tăng 17%.

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 472.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đang chuẩn bị khởi công nhiều dự án lớn trong tháng 7 và tháng 9.

"Chỉ cần giải ngân được 10-20% nguồn vốn này là đã tạo động lực rất lớn cho tăng trưởng", ông Nguyễn Văn Được nhận định.

Lãnh đạo thành phố cho biết nếu tỷ lệ giải ngân bình quân của TPHCM thấp hơn mức chung cả nước, Chủ tịch UBND TPHCM và các Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực liên quan sẽ bị xem xét trách nhiệm. Các sở, ngành, xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của thành phố sẽ bị phê bình; trường hợp dưới 5% hoặc bằng 0% sẽ bị nhắc nhở nghiêm khắc hơn.