Chủ tịch TPHCM: Dự án chậm giải ngân sẽ bị chuyển vốn sang công trình khác

Chiều 4/6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Hội nghị có nội dung chính xoay quanh vấn đề thúc đẩy giải ngân đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố có các động lực tăng trưởng truyền thống gồm sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Trong đó, đầu tư vẫn là động lực truyền thống quan trọng.

"Đầu tư công của TPHCM còn chậm so với kế hoạch. Giải ngân đầu tư công quý I phải đạt 30%, quý II phải đạt 60-70%. Nhưng hiện nay, chúng ta mới giải ngân hơn 16-17%, tỷ lệ rất thấp", Chủ tịch UBND TPHCM phân tích.

Chủ ịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, nếu kết quả giải ngân đầu tư công không có nhiều khởi sắc, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần có giải pháp để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn liên quan giải phóng mặt bằng các dự án.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết vừa qua địa phương đã thành lập 120-130 Ban Quản lý dự án cấp xã, phường. Trong quý I, khi họp chuyên đề về công tác giải ngân đầu tư công, có trên 2/3 xã, phường giải ngân đầu tư công ở mức 0%.

“Đây là mức báo động đỏ, tôi đã chỉ đạo các ban, Sở Tài chính chuyển giao dự án, kinh phí cho các xã để thành lập ban quản lý dự án. Quý II này, xã nào, phường nào không có tiến triển, vẫn giải ngân 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi bài toán đầu tư công, thành phố sẽ cắt và chuyển nguồn vốn về các công trình trọng điểm của địa phương khác hoặc của thành phố", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 800.000 tỷ đồng, doanh thu du lịch tăng mạnh, đạt 193.000 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó, xuất khẩu đạt 39,47 tỷ USD (tăng 5,3%), nhập khẩu đạt 44,29 tỷ USD (tăng 10,8%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,8%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực.