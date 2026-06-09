Chủ tịch TPHCM chỉ đạo điều động cán bộ về xã

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Theo chỉ đạo, lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Các đơn vị hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí, sắp xếp nhân sự theo vị trí việc làm. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 20/6 và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 23/6.

Các địa phương cần tham mưu cấp ủy cùng cấp để bố trí, sắp xếp đội ngũ theo nguyên tắc "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn", phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác. Việc điều động, bố trí công tác khác đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó vượt quy định phải được thực hiện triệt để.

Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Xuân Hòa, TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

UBND TPHCM yêu cầu ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng phân công nhân sự không phù hợp với năng lực hoặc sở trường công tác.

Công tác đánh giá cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện thường xuyên trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Những trường hợp năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị tinh giản biên chế theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương căn cứ biên chế được giao và nhu cầu thực tế để tuyển dụng hoặc đề xuất tuyển dụng công chức, viên chức. Thành phố ưu tiên thu hút người có tài năng, kinh nghiệm công tác, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ tại UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

TPHCM cũng yêu cầu tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, gắn với thực tiễn. Việc học tập, nâng cao năng lực phải bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Một nội dung quan trọng khác được UBND TPHCM nhấn mạnh là nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình. Các cơ quan phải siết chặt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm quy trình xử lý hồ sơ, thời hạn trả kết quả trên môi trường điện tử, ngăn chặn biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền hoặc chậm trễ trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phù hợp đặc thù từng khu vực; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ; tham mưu điều động, phân công nhân sự và tuyển dụng bổ sung nguồn lực cho cơ sở. Đơn vị này đồng thời có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành kỷ luật hành chính, cập nhật dữ liệu cán bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia và tổng hợp kết quả thực hiện trên toàn thành phố.

Sở Nội vụ tham mưu UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố thống nhất phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố về cấp xã. Việc bố trí cần ưu tiên cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống tại địa bàn phức tạp, lĩnh vực chuyên môn sâu.

Đơn vị cũng tham mưu việc tuyển dụng công chức bổ sung nhân lực cho cấp xã, ưu tiên người có tài năng, kinh nghiệm, sinh viên xuất sắc và nhà khoa học trẻ theo chính sách thu hút của thành phố.