UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.

Phản ánh với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Hợi và bà Trần Thị Mai Lâm - đại diện một số nhân viên lao động hợp đồng của Trường Tiểu học Vĩnh Phú (xã Vĩnh Phú), đề nghị tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non và nhân viên các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã được công nhận kết quả trúng tuyển.

Những người này cũng phản ánh việc UBND xã Vĩnh Phú không thực hiện nâng lương thường xuyên và đã tạm dừng chi trả tiền lương từ tháng 11 đối với người lao động hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Thanh Hòa).

Chia sẻ với người lao động hợp đồng thuộc nhóm 1.085 người đã tham gia thi tuyển, được công bố trúng tuyển nhưng đến nay chưa có quyết định tuyển dụng, ông Trần Duy Đông cho biết việc tuyển dụng được triển khai theo kế hoạch xây dựng từ trước năm 2025.

Đến nay chủ trương, quy định của Trung ương về tuyển dụng và quản lý biên chế đã có nhiều thay đổi. Các cấp, ngành đang tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm.

Ông Đông thông tin, tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp báo cáo, đề nghị các cơ quan Trung ương bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế làm cơ sở thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận theo quy định. Nội dung này đang được Trung ương xem xét, tổng hợp cùng với các địa phương trên cả nước.

Do đó, lãnh đạo Phú Thọ đề nghị người lao động chia sẻ, tiếp tục chờ ý kiến quyết định của Trung ương để tỉnh có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở, ngành, UBND xã/phường liên quan rà soát, báo cáo tỉnh chỉ đạo giải quyết việc phản ánh tạm dừng chi trả tiền lương cho người lao động như tại xã Vĩnh Phú. Tinh thần là "không để giáo viên thiếu lương", theo ông Đông.

Phú Thọ sẽ nỗ lực để thực hiện quyết định tuyển dụng đối với các nhân viên lao động hợp đồng đã thi tuyển, được công nhận kết quả trúng tuyển. Nếu không có quyết định tuyển dụng, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan giải quyết theo quy định.