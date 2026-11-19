Chủ tịch tỉnh Phú Thọ: “Không để giáo viên thiếu lương”
(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo rà soát, giải quyết phản ánh xung quanh việc tạm dừng chi trả tiền lương cho người lao động, với tinh thần "không để giáo viên thiếu lương".
UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.
Phản ánh với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Hợi và bà Trần Thị Mai Lâm - đại diện một số nhân viên lao động hợp đồng của Trường Tiểu học Vĩnh Phú (xã Vĩnh Phú), đề nghị tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non và nhân viên các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã được công nhận kết quả trúng tuyển.
Những người này cũng phản ánh việc UBND xã Vĩnh Phú không thực hiện nâng lương thường xuyên và đã tạm dừng chi trả tiền lương từ tháng 11 đối với người lao động hợp đồng.
Chia sẻ với người lao động hợp đồng thuộc nhóm 1.085 người đã tham gia thi tuyển, được công bố trúng tuyển nhưng đến nay chưa có quyết định tuyển dụng, ông Trần Duy Đông cho biết việc tuyển dụng được triển khai theo kế hoạch xây dựng từ trước năm 2025.
Đến nay chủ trương, quy định của Trung ương về tuyển dụng và quản lý biên chế đã có nhiều thay đổi. Các cấp, ngành đang tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm.
Ông Đông thông tin, tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp báo cáo, đề nghị các cơ quan Trung ương bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế làm cơ sở thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận theo quy định. Nội dung này đang được Trung ương xem xét, tổng hợp cùng với các địa phương trên cả nước.
Do đó, lãnh đạo Phú Thọ đề nghị người lao động chia sẻ, tiếp tục chờ ý kiến quyết định của Trung ương để tỉnh có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở, ngành, UBND xã/phường liên quan rà soát, báo cáo tỉnh chỉ đạo giải quyết việc phản ánh tạm dừng chi trả tiền lương cho người lao động như tại xã Vĩnh Phú. Tinh thần là "không để giáo viên thiếu lương", theo ông Đông.
Phú Thọ sẽ nỗ lực để thực hiện quyết định tuyển dụng đối với các nhân viên lao động hợp đồng đã thi tuyển, được công nhận kết quả trúng tuyển. Nếu không có quyết định tuyển dụng, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan giải quyết theo quy định.
Xem xét cấp sổ đỏ cho người dân
Nhiều người dân kiến nghị tỉnh Phú Thọ bố trí kinh phí thực hiện đo đạc trên 21,5ha đất thu hồi của Công ty Lâm nghiệp Phú Thọ tại xã Đạo Trù để triển khai thủ tục, sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân theo quy định.
Chia sẻ với nguyện vọng mong muốn sớm được cấp sổ đỏ của người dân, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cho rằng đến nay vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm do hồ sơ, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất có nhiều biến động qua các thời kỳ; ranh giới đất có sự chồng lấn giữa Vườn quốc gia Tam Đảo và Công ty Lâm nghiệp Phú Thọ.
Trong đó, phần diện tích thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ được giao cử ngay tổ công tác có chuyên môn trực tiếp về UBND xã Đạo Trù hướng dẫn triển khai các thủ tục. Trong đó phải lập phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát hồ sơ, giấy tờ liên quan đến từng thửa đất, từng hộ gia đình và phân loại cụ thể các nhóm đối tượng.
Đối với các trường hợp đủ điều kiện, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ ngay theo quy định. Trường hợp chưa đủ điều kiện phải hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.
Sở này báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trước ngày 30/12.