Không vì thời tiết làm chậm tiến độ dự án

Ngày 5/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, kiểm tra thực địa các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, gồm: đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, cầu qua phá Tam Giang, đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai và đường Vành đai 3.

Qua kiểm tra, ông Thanh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng cường huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, có giải pháp tổ chức thi công phù hợp mùa mưa.

Ông Lê Trí Thanh (đội mũ cối), Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Tại dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhận thấy việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tại công trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công, khối lượng công việc cần triển khai.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, chiều dài gần 9,6km, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực đô thị với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 98,5% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, tiến độ thi công còn chậm so với yêu cầu. Một số đoạn tuyến đi qua vùng thấp trũng, bị ngập nước nên chưa thể triển khai bóc lớp đất phong hóa, đắp nền đường. Đến nay, công trình đã chậm tiến độ 7 tháng.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc rà soát, đánh giá lại phương án tổ chức thi công, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, thành phố đã có các nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm. Mặc dù đang trong mùa mưa nhưng điều kiện thời tiết thực tế vẫn có những thời điểm thuận lợi để tổ chức thi công.

Ông Thanh yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án thi công phù hợp, không thể lấy lý do thời tiết để lý giải cho việc chậm tiến độ dự án.

Các đơn vị cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật, chủ động tổ chức thi công trong điều kiện mùa mưa, không để tình trạng mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến. Đối với những vị trí bị ngập nước, nhà thầu cần nghiên cứu phương án bơm hút nước, xử lý mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa để triển khai thi công nền đường khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật.

Ông Thanh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung vật liệu đất, đá phục vụ thi công. Các đơn vị phải thường xuyên bám sát hiện trường, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cần tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án

Kiểm tra dự án cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu sớm triển khai đường công vụ để tiếp cận các vị trí xây dựng cầu, phục vụ vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị. Việc thi công các hạng mục cầu cần được tổ chức chủ động, không nhất thiết phải chờ hoàn thành toàn bộ nền đường chính mới triển khai.

Dự án đường Vành đai 3 tại thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối giữa các khu vực ven phá Tam Giang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực đầm phá.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất trong khu vực dự kiến bố trí bãi đúc, thống nhất phương án thuê đất, chi trả kinh phí và sớm triển khai thực hiện. Chính quyền địa phương cần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các nội dung liên quan, không để những công việc có thể xử lý ngay làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc chuẩn bị đường công vụ, bãi đúc dầm và các điều kiện thi công phải được triển khai khẩn trương, tránh tình trạng chờ đợi giữa các hạng mục, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu rà soát, lập tiến độ thi công chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc, số lượng công nhân, máy móc, phương tiện huy động và thời gian thực hiện từng hạng mục.

Đối với dự án đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai nối dài, Chủ tịch UBND thành phố Huế đánh giá tiến độ triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Ông Thanh yêu cầu sớm hoàn thiện công trình để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã kiểm tra tình hình triển khai các đoạn tuyến, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các hạng mục thuộc dự án đường vành đai 3 (đi qua các địa bàn các phường Thủy Xuân, Kim Long, Hương An).