Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử ở Đồng Nai

Ngày 5/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực tế Khu vực bỏ phiếu số 17 của phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Cùng đi có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 17 ở phường Tân Triều, Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Tân Triều), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, địa điểm ghi phiếu của cử tri, hòm phiếu và phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, đối với các địa bàn có đông đồng bào công giáo, cần tiếp tục phát huy vai trò của các linh mục, cha xứ để chuyển tải đầy đủ, chính xác thông tin về bầu cử tới người dân. Đặc biệt, ngày bầu cử 15/3 trùng với chủ nhật cuối cùng của Mùa Chay nên địa phương cần chủ động bố trí thời gian hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri vừa tham gia sinh hoạt tôn giáo, vừa thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra khu vực phát phiếu ở điểm bầu cử số 17, phường Tân Triều, Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán từng địa bàn; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; tăng cường sử dụng tiếng dân tộc trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Đối với lực lượng công nhân tại các khu công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp và các chủ nhà trọ để thường xuyên cập nhật biến động dân cư; rà soát, hoàn thiện danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót. Đồng thời, cần có phương án linh hoạt để cử tri đi làm xa hoặc có biến động sát ngày bầu cử vẫn được bảo đảm thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.