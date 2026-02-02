Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Jordan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/2/2026.

Chiều 2/2, ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước.

Tại hội đàm, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hạ viện Jordan thăm chính thức Việt Nam và đánh giá cao phía Jordan tổ chức chuyến thăm ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Husein, thể hiện quyết tâm của Jordan trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có hợp tác nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành tựu phát triển, vai trò và những đóng góp của Jordan trong thúc đẩy hòa bình, ổn định tại khu vực Trung Đông; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với Jordan trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng, tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng đóng góp tích cực, trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và hợp tác trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein và các nhà lãnh đạo Jordan đến Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Jordan cho biết sau chuyến thăm Việt Nam, Quốc vương Jordan nhiều lần nhắc đến ấn tượng về ba điểm đặc biệt của Việt Nam là “vị trí địa lý, quan điểm chính trị và vai trò, vị thế tại khu vực.”

Ngưỡng mộ các thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Jordan nhấn mạnh Jordan coi Việt Nam như một “phép màu phát triển kinh tế, công nghệ”, khẳng định Jordan rất coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác “không giới hạn” với Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện đặc biệt đánh giá cao lập trường, quan điểm cân bằng và sự hỗ trợ của Việt Nam đối với vấn đề Palestine.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược của Jordan, Chủ tịch Hạ viện Jordan khẳng định sẵn sàng làm cầu nối và hợp tác cùng Việt Nam thúc đẩy hòa bình, tái thiết và phát triển tại khu vực Trung Đông.

Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, ngoại giao, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác toàn diện; tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao và giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Thượng viện Jordan Faisal El-Fayez sớm sang thăm Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy sự hiện diện và hỗ trợ công dân, doanh nghiệp hai nước, trong đó có hướng tới xem xét mở cơ quan đại diện thường trú tại hai nước. Hai lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò cầu nối đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam với Trung Đông, giữa Jordan với ASEAN và giữa hai khu vực, phối hợp quan điểm, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thống nhất cần tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cập nhật thông tin về cơ cấu tổ chức, hoạt động nghị viện mỗi nước; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nghị sỹ, trong đó nghiên cứu thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị. Hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội đồng Nghị viện châu Á (APA), cùng đóng góp tiếng nói vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Về hợp tác kinh tế-thương mại, hai bên cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Jordan trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, y tế; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ nhau, trong đó mong Jordan hỗ trợ công nghệ chống ngập mặn bằng rạn san hô tại Đồng bằng sông Cửu Long. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết và phê chuẩn các hiệp định song phương quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đã trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm thăm chính thức Vương quốc Jordan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp thời gian cụ thể qua đường ngoại giao.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đã ký “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan”, tạo khuôn khổ thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới.