Đại hội có sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo tăng ni, Phật tử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu tại sự kiện trọng đại này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đất nước ta đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với ý chí, nghị lực và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả để làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo và các chức sắc tôn giáo. Với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” cùng truyền thống “hộ quốc, an dân”, Phật giáo đã được đông đảo nhân dân đón nhận và tin theo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Nam Anh).

Đánh giá về ý nghĩa của đại hội, Chủ tịch Quốc hội nhận định Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ đề của Đại hội là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” hoàn toàn phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và bối cảnh phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương thường xuyên quan tâm, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo. Các cơ quan, đơn vị cần hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động "tốt đời, đẹp đạo", thực hiện hiệu quả đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (Ảnh: Nam Anh).