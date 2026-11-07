Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X
(Dân trí) - Sáng 7/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu đã tham dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội có sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo tăng ni, Phật tử.
Phát biểu tại sự kiện trọng đại này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đất nước ta đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với ý chí, nghị lực và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả để làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo và các chức sắc tôn giáo. Với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” cùng truyền thống “hộ quốc, an dân”, Phật giáo đã được đông đảo nhân dân đón nhận và tin theo.
Đánh giá về ý nghĩa của đại hội, Chủ tịch Quốc hội nhận định Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ đề của Đại hội là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” hoàn toàn phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và bối cảnh phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương thường xuyên quan tâm, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo. Các cơ quan, đơn vị cần hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động "tốt đời, đẹp đạo", thực hiện hiệu quả đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đại hội được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026). Đây là sự kiện trọng đại của tăng ni, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của Giáo hội trải qua 45 năm, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc.
"Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến sâu sắc về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phương thức quản lý, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế", Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói.