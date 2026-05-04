Chủ tịch Quốc hội: TPHCM có nhiều đổi mới tư duy, đi đầu các chính sách mới

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 12 tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức tại xã Hóc Môn và kết nối trực tuyến tới 10 xã của TPHCM.

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo TPHCM và đại diện sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Tại hội nghị, cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn, tập trung vào các nhóm vấn đề an sinh xã hội, quản lý thị trường, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, một số vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch treo và khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người dân cũng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và năng lực phục vụ nhân dân của cán bộ sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Phát biểu và trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng TPHCM vừa tổ chức các hoạt động phong phú, ấn tượng, hướng về cơ sở và người dân nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua, TPHCM đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù từ các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Nhiều chính sách mới của người dân được người dân đón nhận và đồng thuận cao.

"Thành phố có nhiều đổi mới tư duy và thí điểm đi đầu thực hiện nhiều chính sách. Trung ương hết sức vui mừng, phấn khởi trước những việc mà TPHCM đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch Quốc hội thông tin, vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương sửa đổi nghị quyết về phát triển TPHCM và xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố. Theo lãnh đạo Quốc hội, Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp thành phố tháo gỡ khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Dự kiến, Luật Đô thị đặc biệt được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo Chủ tịch Quốc hội, những cơ chế đặc thù, đặc biệt trong luật mới cho TPHCM cũng có nhiều điểm tương tự như Luật Thủ đô (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dự kiến cuối tháng 6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá một năm thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, chưa thể hoàn thiện ngay. Tuy nhiên, trong thực tiễn, mô hình mới đã phát huy hiệu quả rõ nét, điển hình là trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%, cao nhất từ trước đến nay.