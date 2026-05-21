Chủ tịch Quốc hội: “Không phải tổ chức nhiều đoàn đi địa phương là tốt”

Quan điểm này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu tại cuộc làm việc chiều 21/5 với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Năm 2026 và cả nhiệm kỳ khóa XVI, theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ của Ủy ban sẽ nặng hơn, phức tạp hơn, yêu cầu cao hơn, khối lượng văn bản rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền, chuẩn mực về kỹ thuật lập pháp, sắc bén trong thẩm tra chính sách, quyết liệt trong giám sát thực thi, chủ động trong kiến tạo thể chế phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (Ảnh: Hồng Phong).

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”; từ “làm luật để dễ quản” sang “làm luật để đất nước phát triển, người dân thuận lợi, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả”.

Trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu, không để tình trạng “chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ mà vẫn trình”.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất. “Giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ hỏi văn bản đã ban hành chưa, mà phải đòi hỏi đã đúng tinh thần luật không, có tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không, có phát sinh thủ tục, điều kiện, chi phí tuân thủ không”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát không nhất thiết cứ phải tổ chức nhiều đoàn, đi nhiều địa phương mới là tốt. Điều quan trọng là phải có kênh thu thập thông tin, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra đề xuất thật cụ thể, sát thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới công tác giám sát (Ảnh: Hồng Phong).

Trong lĩnh vực tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thay vì nghe báo cáo và tiếp cận những con số các ngành gửi, phải “chọn đúng, chọn trúng” vấn đề tồn tại, kéo dài nhiều năm mà người dân bức xúc và Quốc hội có ý kiến để tổ chức giám sát, khảo sát.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cần đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật, hiệu quả.

Nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là kết quả, Chủ tịch Quốc hội nói thêm kết quả phải được đo bằng hiệu quả, bằng sản phẩm cụ thể, chứ không phải họp nhiều là có kết quả.

Về phần mềm quản lý, xử lý đơn thư, Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiểm tra, có phương án nâng cấp phần mềm hoặc hoàn thành phần mềm mới trong thời gian sớm nhất.