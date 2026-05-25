Chủ tịch Quốc hội: “Không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng”

Chiều 25/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đạt được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và những tháng đầu năm 2026 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, song Chủ tịch Quốc hội cho rằng Ủy ban cần thẳng thắn nhận diện những điểm nghẽn hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát (Ảnh: Hồng Phong).

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ chế hậu giám sát, theo đến cùng trách nhiệm cần được siết chặt. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đã đến lúc Ủy ban không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi.

Quốc hội muốn đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn, theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động dân nguyện và giám sát phải có nhiều điểm mới.

Dân nguyện cung cấp dữ liệu thực tiễn, phản ánh kiến nghị của Nhân dân, bất cập của chính sách, hạn chế trong thực thi pháp luật, còn giám sát phải xử lý đến cùng những vấn đề nổi lên từ dân nguyện, làm rõ trách nhiệm và tạo chuyển biến cụ thể, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban chuyển mạnh từ cách làm hành chính sang tư duy phân tích, dự báo và kiến nghị chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hồng Phong).

“Mỗi kiến nghị phải có căn cứ, có địa chỉ trách nhiệm, có giải pháp và có cơ chế theo dõi đến cùng”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ và nói thêm rằng, công tác dân nguyện phải cho người dân thấy Quốc hội luôn lắng nghe, theo dõi, giám sát và thúc đẩy giải quyết.

Về hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cần nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. “Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại; không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tinh thần giám sát là để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật thực thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Một yêu cầu quan trọng được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là chuyển đổi số phải trở thành đột phá trong công tác dân nguyện và giám sát. Chuyển đổi số không phải là trang bị phần mềm đơn lẻ, mà là đổi mới căn bản phương thức làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri và hoạt động giám sát. Hệ thống dữ liệu phải dùng được, kết nối được, phân tích được, cảnh báo được, truy vết trách nhiệm được và phục vụ chỉ đạo, điều hành được.

Về các kiến nghị của Ủy ban liên quan đến chế độ chính sách, chuyển đổi số, dữ liệu dùng chung, xây dựng pháp luật giữa các cơ quan của Quốc hội, chính sách truyền thông, Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xử lý theo thẩm quyền.