Tối 22/11, TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và đông đảo nông dân trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa và hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước, sự thịnh vượng và văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò trọng yếu là "vựa lúa" của cả nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù của hàng triệu nông dân, hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua.

Định hướng chiến lược trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại chỉ đạo về việc chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp, không chỉ bán gạo mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ ra thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” (Ảnh: Ban tổ chức).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, cần củng cố mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp để xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Ban tổ chức).

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết, Festival diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25/11, quy tụ khoảng 500 đơn vị, gian hàng. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động thiết thực như hội thảo khoa học, trình diễn công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và giao lưu văn hóa.

Không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” tạo thích thú cho người dân (Ảnh: Hồng Nhung).

Đặc biệt, không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” sẽ tái hiện hành trình của cây lúa Việt Nam từ nền văn minh lúa nước lâu đời đến những cánh đồng ứng dụng công nghệ hiện đại, qua đó tôn vinh giá trị văn hóa và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt.

Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định, địa phương cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đối tác quốc tế để thúc đẩy chuyển đổi ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng cao, phát thải thấp và vươn tầm quốc tế.