Chủ tịch Quốc hội gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italy

Chủ nhật, 12/04/2026 - 20:19

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp đại diện trí thức tiêu biểu và sinh viên Việt Nam tại Italy (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 12/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italy.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Italy Vũ Thị Bích Diệp bày tỏ sự biết ơn tới Quốc hội Việt Nam vì đã luôn quan tâm, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của giáo dục, thể hiện qua các chính sách học bổng ngày càng được mở rộng, góp phần gia tăng số lượng du học sinh Việt Nam tại Italy trong những năm gần đây.

Theo Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Italy Vũ Thị Bích Diệp, hiện nay, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italy có khoảng 1.000-1.200 du học sinh đang theo học ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Kỹ thuật - Công nghệ, Kiến trúc - Thiết kế - Nghệ thuật, Kinh tế - Quản trị, Luật - Quan hệ quốc tế và Khoa học tự nhiên.

Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn ngành học đang có sự chuyển dịch rõ rệt sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ thông tin và thiết kế, trong khi các ngành liên quan đến phát triển bền vững và năng lượng xanh cũng đang gia tăng nhưng chưa chiếm tỷ trọng lớn. Sinh viên tập trung chủ yếu ở bậc thạc sĩ (khoảng 60%), tiếp theo là đại học (30%) và các chương trình tiến sĩ, sau Đại học hoặc các khóa đào tạo nghề ngắn hạn (10%)...

Chia sẻ một số khó khăn mà các sinh viên, lưu học sinh Việt Nam gặp phải trong quá trình sinh sống, học tập tại Italy, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Italy đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường các cơ chế hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và cư trú; thúc đẩy các cơ chế kết nối giữa sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Hội sinh viên Việt Nam tại Italy cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trở về Việt Nam; phát huy vai trò của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italy như một mạng lưới kết nối và hỗ trợ tại chỗ.

Em Lê Huy Hoàng, nghiên cứu sinh tại Đại học Milano - Bicocca kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về giáo dục với Chính phủ Italy, đặc biệt là các hoạt động trao đổi học thuật giữa hai nước để có thêm nhiều hơn nữa các sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của Italy.

Nhấn mạnh du học sinh Việt Nam đa số là những sinh viên có tư duy tốt, đều trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm túc thông qua đánh giá năng lực từ các cơ sở đào tạo nước ngoài, hứa hẹn là nguồn lao động chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển và hội nhập của đất nước, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italy kính đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét, tạo điều kiện để cơ quan, doanh nghiệp trong nước tổ chức các chương trình giới thiệu việc làm, tiếp cận với du học sinh nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đánh giá thực lực để có những chính sách đãi ngộ phù hợp như: cấp học bổng, đặt hàng luận văn theo hướng giải quyết các khó khăn mà đơn vị tuyển dụng đang gặp phải.

Nghiên cứu sinh Lê Huy Hoàng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục có những quy định, hướng dẫn cụ thể về những loại hình kinh doanh, hình thái tài sản trên nền tảng các công nghệ mới để phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập và đáp ứng được nhu cầu giao thương, kết nối của người dân, doanh nghiệp Việt Nam với các nước trên thế giới.

“Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và thu hút sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tri thức, các sáng kiến của mình. Từ đó, các sáng kiến có tính ứng dụng cao có thể được phát hiện, nuôi dưỡng kịp thời thông qua nguồn lực từ trong nước”, nghiên cứu sinh Lê Huy Hoàng đề xuất.

Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italy lời thăm hỏi chân thành và những tình cảm tốt đẹp nhất từ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam - Italy đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ hơn 50 năm, trong đó có hơn 10 năm là quan hệ Đối tác Chiến lược. Quan hệ về đầu tư, thương mại, du lịch phát triển tích cực, nhất là thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỷ USD. Đầu tư của Italy tại Việt Nam hiện nay khoảng 550 triệu USD. Hai nước có tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển quan hệ mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thông tin về tình hình trong nước thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Quốc hội vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng ta đã quyết định những chủ trương lớn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, các sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu hôm nay đang đi đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng trí thức, sinh viên, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, muốn tăng trưởng hai chữ số, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thì phải coi trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để phát triển các lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng phải tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Ghi nhận những đề xuất của các sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các kiến nghị này rất trúng và đúng. Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, tập trung rà soát, sớm có giải pháp hoặc phản hồi phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, cũng như phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực quý báu của người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thu hút các chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tiêu biểu là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Luật Quốc tịch sửa đổi năm 2025, Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... trong đó đưa ra nhiều cơ chế đặc biệt, cải thiện quy trình triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc. Một số địa phương có cơ chế đãi ngộ cao cho đội ngũ thạc sỹ, tiến sỹ.

Nhắc lại câu nói của Bác Hồ “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các bạn sinh viên, lưu học sinh nỗ lực học tập, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ nước sở tại; tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tiếp tục quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ sinh viên, lưu học sinh để tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt, học hành, đảm bảo quyền lợi của người Việt Nam ở nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hội sinh viên Việt Nam tại Italy tăng cường tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như những chính sách, pháp luật đã được Quốc hội thông qua, góp phần gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài nói chung cũng như cộng đồng người Việt ở Italy hướng về quê hương.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng vai trò Hội sinh viên Việt Nam tại Italy nói chung, thành phố Milan nói riêng hết sức quan trọng trong việc truyền lửa cho sinh viên cũng như ổn định tư tưởng, ổn định việc học tập và chấp hành tốt chủ trương của nước sở tại.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: "siêng học thì mau biết; siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến; siêng làm thì nhất định thành công; siêng hoạt động thì sức khỏe", Chủ tịch Quốc hội mong các sinh viên, dù học ngành nào, cũng chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, để khi trở về có thể đóng góp thiết thực cho quê hương, cho đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

Sáng cùng ngày, theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức Italy, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti.