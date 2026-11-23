Chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương và TPHCM dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026) tại trụ sở HĐND, UBND xã Hóc Môn (TPHCM).

Buổi làm việc có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Thành ủy, UBND TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao những phần quà tri ân đến thân nhân cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương 18 thôn vườn trầu giàu lòng yêu nước.

Cách đây 86 năm, đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Dưới ngọn cờ cách mạng, quân và dân ta đã kiên cường tiến công đồn bốt địch, làm rung chuyển hệ thống cai trị thực dân. Trong cuộc khởi nghĩa này, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện và về sau trở thành quốc kỳ thiêng liêng của dân tộc.

Trong cuộc đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, nhiều lãnh đạo ưu tú của Đảng như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai cùng nhiều chiến sĩ, đồng bào đã hiên ngang ngã xuống tại các pháp trường ở Hóc Môn, trong đó có Ngã Ba Giồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM đã trao những phần quà tri ân đến thân nhân cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn đối với những gia đình có người thân đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, tưởng niệm và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm, Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.