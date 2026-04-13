Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Luật Đô thị đặc biệt là đòn bẩy cực lớn cho TPHCM

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại hội thảo về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TPHCM.

Hội thảo thống nhất nhận định, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thành phố không chỉ cần những giải pháp kinh tế thuần túy, mà phải triển khai giải pháp tổng thể, đồng bộ, bao trùm và mang tính đột phá. TPHCM cần phải hành động nhanh, mạnh, quyết liệt hơn để khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, cơ sở để TPHCM tăng trưởng 2 con số là truyền thống tiên phong thí điểm các cơ chế, chính sách, đi đầu trong đổi mới. Đây là bản sắc, tạo nền tảng kinh nghiệm, niềm tin cho thành phố triển khai các giải pháp đột phá trong giai đoạn tới.

Thành phố đã và đang tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng với nhiều dự án lớn, nhất là hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, logistics. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, TPHCM huy động mạnh mẽ nguồn lực từ khu vực tư nhân với quy mô, tỷ trọng ngày càng lớn.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đã tạo những cú hích quan trọng để thành phố phát triển; mở rộng không gian chính sách, tháo gỡ vướng mắc thể chế, thủ tục đầu tư. Các cơ chế, chính sách đặc thù cũng giúp thành phố đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, khởi công và triển khai nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn.

Đặc biệt, Trung ương đã thống nhất chủ trương ban hành cơ chế đặc thù mạnh mẽ hơn cho TPHCM, cho phép thành phố nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, đây sẽ là một đòn bẩy cực lớn, cú hích tạo thêm dư địa để thành phố phát huy đầy đủ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.

Từ những cơ sở trên, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, quyết tâm chính trị cao của thành phố và sự tin tưởng đồng hành của người dân, doanh nghiệp, TPHCM sẽ thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, động lực phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu rõ, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, thành phố cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Ngoài những động lực truyền thống, thành phố cần tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, TPHCM cần chủ động xây dựng kịch bản, phương án phát triển toàn diện, bao gồm kinh tế, năng lượng, chuỗi cung ứng và đô thị hiện đại. Vấn đề trọng tâm hiện nay là bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho sản xuất và đời sống; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh và hiệu quả; nâng cao năng lực dự báo, điều hành và xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu.