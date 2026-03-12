Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng cử đại biểu Quốc hội ở TPHCM

Chiều 11/3, những ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 11 TPHCM đã tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đã trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông cho biết, bản thân đã tham gia Quốc hội 2 nhiệm kỳ, có điều kiện tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân trình bày chương trình hành động (Ảnh: H.Q.).

Theo ông Nguyễn Văn Thân, nhiệm vụ trọng tâm của một đại biểu Quốc hội là thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ông khẳng định kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời chuyển tải đầy đủ các kiến nghị thuộc thẩm quyền đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông sẽ tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Trong đó, các đề xuất trọng tâm tập trung vào ba lĩnh vực then chốt gồm: đất đai, chính sách thuế và tiếp cận nguồn vốn.

Ông cho rằng tại TPHCM, việc tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững. Hiệp hội cũng đang kiến nghị tiếp tục điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ kinh doanh nhằm khuyến khích mở rộng sản xuất và chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thân cũng quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chế độ đãi ngộ đối với người có công với cách mạng, người nghỉ hưu, công chức, viên chức và người lao động. Ông cho rằng việc bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho các nhóm thu nhập thấp là nền tảng quan trọng để duy trì ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đơn vị bầu cử số 11 của TPHCM gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long và Long Trường.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị này gồm: Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Võ Hoàng Ngân; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân; Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh; bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM).