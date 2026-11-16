Ngày 16/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã đến thăm gia đình cố GS.TS Trần Hồng Quân tại phường An Khánh.

Đoàn công tác còn có sự tham gia của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Huỳnh Lê Như Trang.

Chủ tịch HĐND TPHCM dâng hương tưởng nhớ GS.TS Trần Hồng Quân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại tư gia, ông Võ Văn Minh cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của cố GS.TS Trần Hồng Quân cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

Dịp này, Chủ tịch HĐND TPHCM cũng ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe đến bà Mai Thị Năm (80 tuổi, vợ cố GS.TS Trần Hồng Quân) cùng các thành viên trong gia đình.

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, bà Mai Thị Năm gửi lời cảm ơn, đồng thời trao tặng các vị lãnh đạo cuốn hồi ký của cố GS.TS Trần Hồng Quân.

GS.TS Trần Hồng Quân sinh năm 1937, qua đời vào năm 2023, quê ở Đồng Tháp. Ông là nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch HĐND TPHCM thăm hỏi gia đình cố GS.TS Trần Hồng Quân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Trong sự nghiệp của mình, ông để lại dấu ấn nổi bật với vai trò tiên phong đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập, đồng thời thúc đẩy tư tưởng tự chủ đại học tại Việt Nam.