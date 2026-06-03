Chủ tịch Hải Phòng tặng Bằng khen cán bộ công an dũng cảm cứu người

UBND phường Gia Viên (Hải Phòng) vừa tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu người và truy bắt đối tượng nguy hiểm trên địa bàn.

Theo đánh giá của địa phương, những hành động dũng cảm, kịp thời của lực lượng công an và người dân đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng người dân. Đồng thời, những việc làm này còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay xây dựng Hải Phòng bình yên, đáng sống.

Ghi nhận những nỗ lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an toàn cho nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên.

Hình ảnh tặng bằng khen và khen thưởng (Ảnh: Đàm Thanh).

Tại hội nghị, tập thể Công an phường Gia Viên cũng được Công an thành phố biểu dương, khen thưởng và nhận sự ghi nhận của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Đây được xem là nguồn động viên để lực lượng công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững bình yên tại khu dân cư.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch UBND phường Gia Viên đã trao Giấy khen cho 7 cán bộ công an có thành tích trong công tác cứu người, xử lý tình huống khẩn cấp. Công an phường và chính quyền địa phương cũng trao quà, biểu dương công dân Phạm Thế Huy Hoàng vì hành động dũng cảm tham gia hỗ trợ bảo vệ người dân.

Đối với tấm gương của anh Phạm Thế Huy Hoàng, UBND phường đã báo cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tôn vinh xứng đáng. Theo địa phương, việc khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu là cách lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần đoàn kết và nhân lên những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.