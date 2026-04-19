Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm nhanh dự án mở rộng đường 70, quốc lộ 21B

Sáng 19/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 và cải tạo, mở rộng quốc lộ 21B.

Tại buổi kiểm tra Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), coi đây là khâu then chốt quyết định tiến độ toàn dự án.

Theo lãnh đạo thành phố, các cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã đầy đủ; trường hợp còn vướng mắc, các sở, ngành cần phối hợp tháo gỡ ngay, địa phương được phép áp dụng linh hoạt các chính sách đã ban hành.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu các địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong quý II.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (đội mũ trắng) kiểm tra các dự án (Ảnh: Đình Hiệp).

Đối với các vị trí tái định cư còn vướng mắc ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục, sớm bố trí để phục vụ dự án.

Song song với đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo phương châm “có mặt bằng đến đâu, làm đến đó”, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trong năm 2026.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chia sẻ với dự án; giải thích rõ các chính sách hiện hành, không để phát sinh kiến nghị vượt khung, theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

“Dự án hoàn thành sẽ tạo trục kết nối quan trọng, thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của khu vực. Vì vậy, phải quyết tâm làm nhanh, làm dứt điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao tỉnh lộ 427 và đoạn từ ngã tư Vác đến hết địa phận huyện Thanh Oai cũ (nay thuộc các xã Bình Minh, Dân Hòa) có tổng mức đầu tư khoảng 382,3 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2021-2026.

Các hạng mục xây lắp trên phần mặt bằng đã bàn giao cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên công tác GPMB còn chậm khiến tiến độ chưa đảm bảo theo kế hoạch. Quốc lộ 21B là trục giao thông hướng tâm, đi qua 8 xã, phường phía Nam Hà Nội, dài 41,77km, rộng 11-35m. Tuyến đường này đã thông xe 6,25km; 16,64km đang đầu tư; 18,88km chưa được triển khai theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (Ảnh: Đình Hiệp).

Trước thực trạng này, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan áp dụng đầy đủ cơ chế, chính sách hiện hành trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường vận động, tạo sự đồng thuận để người dân cùng đồng hành trong quá trình chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường.

Nhấn mạnh vai trò của quốc lộ 21B - tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã phía Nam Thủ đô, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu việc cải tạo phải thực hiện đồng bộ; không chỉ mở rộng mặt đường, dự án cần kết hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông… nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, tránh đào lên, làm lại nhiều lần gây lãng phí.

Để thực hiện các công việc trên, ông Vũ Đại Thắng giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai dự án tổng thể, phù hợp định hướng phát triển đô thị khu vực; việc nâng cấp cần tính toán hợp lý về quy mô, tránh đầu tư dàn trải nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ, lâu dài.

Về tiến độ thực hiện, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 6 sau đó triển khai nhanh các hạng mục xây lắp. Đối với hạng mục hạ ngầm, dù có thể gặp khó khăn do yêu cầu kỹ thuật phức tạp, thành phố khuyến khích thực hiện ngay trong giai đoạn này nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài.