Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hoàn thành nhiều đoạn tuyến vành đai trước 30/5

Ngày 6/5, tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Theo ông Thắng, Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 là các trục giao thông đặc biệt quan trọng, cần hoàn thành sớm nhằm tăng cường kết nối vùng và giảm ùn tắc giao thông. Những tồn tại, vướng mắc tại các địa bàn cơ bản không còn nhiều và đã được thảo luận, thống nhất giải pháp cụ thể.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo các mốc đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn trước ngày 15/5 và 30/5.

Theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, trọng tâm là tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế, bảo đảm sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đình Hiệp).

Về các cơ chế, chính sách liên quan, ông Thắng yêu cầu, các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là việc phê duyệt giá nhà tái định cư, bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư. Phải đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được lựa chọn, ổn định nơi ở mới.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư.

Cùng với đó, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Riêng đối với các khu vực có dự án quy mô lớn như khu đô thị thể thao Olympic, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển nhà ở, tái định cư và nhà ở xã hội, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Về tổ chức thực hiện, ông Thắng cho biết thành phố sẽ rà soát, lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực để triển khai các dự án, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong đó, khuyến khích tách dự án giải phóng mặt bằng độc lập để triển khai sớm, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Nhấn mạnh yếu tố an sinh xã hội, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, hộ gia đình khó khăn, bảo đảm chính sách hỗ trợ kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình thu hồi đất.