Sáng 24/11, ngay khi nhận thông tin xảy ra vụ nổ lớn tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an thành phố đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Ông Thắng yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức di dời, tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ.

Theo ông Chủ tịch Hà Nội, vụ nổ xảy ra ở khu vực tập thể cũ, sau khi xảy ra vụ nổ, kết cấu công trình bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thành phố sẽ có các phương án hỗ trợ người dân.

Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo tại hiện trường vụ nổ (Ảnh: CTV).

Tiếp đó, ông Thắng đã đến Bệnh viện Đống Đa nắm tình hình, chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện tập trung cứu chữa các nạn nhân. Tại đây, Chủ tịch Hà Nội động viên người nhà nạn nhân, đồng thời cho biết thành phố ưu tiên các nguồn lực để cứu chữa các nạn nhân.

Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 8h5 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ nổ khiến nhiều người thương vong (Ảnh: Hải Long).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra tại vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến 10h30, lực lượng chức năng đã đưa 11 người bị thương và 2 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an Hà Nội cho biết sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau nhà tập thể E4.