Chủ tịch Hà Nội: Khu đô thị đa mục tiêu góp phần kiểm soát giá nhà

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây đã đi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh và dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh.

Các khu đô thị đa mục tiêu góp phần điều tiết và kiểm soát giá bất động sản

Chủ tịch Hà Nội cho biết trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô, đặc biệt liên quan đến quản lý đô thị, phát triển nhà ở cho người dân và tái thiết các khu vực của thành phố, Hà Nội đã chủ động xây dựng đề án phát triển các khu đô thị đa mục tiêu. Đến nay, đề án đã đạt được những kết quả bước đầu và đang được triển khai trên thực tế.

Hà Nội đã khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tại địa bàn huyện Đông Anh cũ với mục tiêu xây dựng các khu đô thị đồng bộ, hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, tái định cư, mà còn phải kiểm soát được chất lượng cũng như giá cả các sản phẩm nhà ở.

Ông Thắng cho hay hai khu đô thị này có quy mô rất lớn. Đây đều là những vị trí đặc biệt quan trọng, nằm trong quy hoạch phát triển dài hạn của Hà Nội để trở thành các cực tăng trưởng mới, nằm trong tổng thể chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: CTV).

Tất cả các khu đô thị này đều được kết nối với các trục phát triển bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ như đường cao tốc, đường trục đô thị, đường vành đai và định hướng phát triển đường sắt đô thị trong tương lai. "Chúng tôi xác định đây sẽ là các đô thị đầu mối, gắn kết phát triển đô thị với giao thông công cộng", ông Thắng nói.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết ngoài không gian sinh sống cho người dân, thành phố còn tính toán đầy đủ các công năng khác, nhất là vấn đề sinh kế. Các khu đô thị sẽ được gắn với trung tâm thương mại, chợ văn hóa, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp… để người dân vừa có nơi ở tốt, vừa có điều kiện lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo dự thảo quy chế tạm thời về khu đô thị đa mục tiêu, tỷ trọng lớn nhất vẫn là phục vụ tái định cư, trong đó khoảng 40-50% là nhà ở xã hội, 30-40% là nhà ở thương mại.

Theo Chủ tịch Hà Nội, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại đều được yêu cầu dành một tỷ lệ nhất định để cho thuê, nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng mới đây về tăng nguồn cung nhà ở cho thuê phục vụ người dân.

"Mục tiêu quan trọng nhất của các khu đô thị này là xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, hiện đại, đầy đủ hạ tầng và có sinh kế để tạo thuận lợi trong công tác vận động người dân nhường đất, nhường nhà phục vụ các dự án phát triển đô thị", ông Thắng nêu rõ.

Phối cảnh một khu vực khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm, Đông Anh (Ảnh: Chủ đầu tư).

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng của mô hình khu đô thị đa mục tiêu là góp phần điều tiết và kiểm soát giá bất động sản. Thành phố có các quy định khống chế tỷ lệ lợi nhuận của nhà đầu tư ở mức phù hợp, đồng thời, đưa ra nhiều yêu cầu đặc thù đối với các doanh nghiệp tham gia dự án.

"Chúng tôi tin tưởng rằng các khu đô thị đa mục tiêu khi được triển khai đồng bộ sẽ góp phần ổn định thị trường bất động sản và mặt bằng giá nhà đất trên địa bàn thành phố", Chủ tịch Hà Nội khẳng định.

Hà Nội sẽ sớm hình thành quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn

Về phát triển nhà ở cho thuê, Chủ tịch Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng, thành phố quyết tâm ngay trong tháng 6 sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê, bao gồm cả dự án sử dụng vốn ngân sách và dự án do doanh nghiệp đầu tư.

Dự án nhà ở tại khu vực Pháp Vân - Tứ Hiệp (Ảnh: CTV).

Đối với nhà ở xã hội, trước đây quy định yêu cầu 20% quỹ nhà dành để cho thuê. Luật Nhà ở năm 2024 không còn quy định cứng về tỷ lệ này, nhưng Hà Nội vẫn chủ động yêu cầu tối thiểu 5% quỹ nhà để cho thuê và 5% để thuê mua.

Ông Thắng cho biết trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ này nhằm nhanh chóng tạo nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê phục vụ người dân.

Đối với nhà ở thương mại, Hà Nội cũng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển mô hình nhà ở cho thuê theo định hướng của thành phố.

"Chúng tôi tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của các sở, ngành, Hà Nội sẽ sớm hình thành quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn, bao gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân thủ đô", người đứng đầu chính quyền Hà Nội khẳng định.