Chủ tịch Hà Nội cam kết cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp vừa, nhỏ

Cam kết này được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026, tổ chức sáng 16/4, tại Hà Nội.

Sẵn sàng trao đổi, giải đáp thắc mắc

Mở đầu phiên đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thủ đô luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa - khu vực năng động, đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế thủ đô trong nhiều năm qua.

Thời gian qua, thành phố đã ban hành và triển khai nhiều chính sách cụ thể, phù hợp thực tiễn, nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, gia tăng đóng góp cho nền kinh tế.

Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thành phố cũng chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, từ điều kiện tiếp cận đất đai, nguồn nhân lực, đến các chính sách tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra thành phố cũng từng bước tạo nền tảng cho môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động, doanh nghiệp đang chịu tác động đa chiều, nhất là áp lực chi phí đầu vào gia tăng, thị trường biến động do đó việc tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Ông khẳng định, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành sẵn sàng trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách trong thời gian tới, nhất là khi bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn nhiều biến động.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Kiến nghị nhóm vấn đề liên quan đến Thuế, đại diện Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện, Công ty TNHH MTV Mỹ Phục nêu: Trong quá trình nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khi hết thời hạn quyết toán cơ quan thuế mới thông báo bằng mail là không chấp nhận tờ khai của doanh nghiệp thì với trường hợp này doanh nghiệp có bị tính phạt chậm nộp tờ khai không?

Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp này, Trưởng thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, từ ngày 1/7/2025, số căn cước công dân sẽ được sử dụng làm mã số thuế.

Do đó, căn cứ theo quy định về đăng ký thuế, thì người nộp thuế phải cập nhật mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế. Còn trường hợp thông tin của người phụ thuộc, của người nộp thuế đã có sẵn và trùng với dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan thuế sẽ thực hiện chuyển tự động.

Trường hợp dữ liệu không đủ, không khớp thì đề nghị người nộp thuế cập nhật lại thông tin để đảm bảo quá trình tích hợp sử dụng căn cước công dân làm định danh thuế.

Vì sao kê khai thuế gặp trục trặc?

Về câu hỏi của Công ty TNHH MTV Mỹ Phục về thời hạn nộp quyết toán thuế, ông Vũ Mạnh Cường cho biết, trường hợp không chấp nhận hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo không chấp nhận và nêu rõ lý do.

Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế và gửi lại thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế là ngày thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử lần đầu của hồ sơ.

Trường hợp cơ quan thuế có thông báo không chấp nhận hồ sơ và người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế hoặc nộp lại hồ sơ khai thuế nhưng vẫn không được chấp nhận thì được xác định là chưa nộp hồ sơ khai thuế.

Ông Cường lưu ý, hiện nay, trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế đã được cải tiến rất lớn. Việc gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế được thực hiện chậm nhất là sau 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Viết Thành).

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG (phường Khương Đình) đặt vấn đề về quy định liên quan đến hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán hàng cho khách lẻ là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định và gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật thuế do người mua không phối hợp.

Về vấn đề trên, Trưởng thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường thông tin, tại Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn thì khi cung cấp hóa đơn dịch vụ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần phải ghi tên đầy đủ, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh của người mua trừ một số trường hợp đặc thù.

Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không cần phải ghi. Đối với hóa đơn bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn cũng không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký số của người mua. Trường hợp nếu người mua có nhu cầu, sẽ cung cấp mã số thuế, số định danh cá nhân thì doanh nghiệp bán hàng phải ghi nhận.

Do đó, với trường hợp công ty bán cho khách lẻ là cá nhân thì thực hiện theo hướng dẫn ghi nội dung thông tin khách hàng. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp bán hàng cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu trực tiếp cho cơ quan thuế.

Theo ông Cường, ưu điểm của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là không cần phải ghi đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn trừ khi người mua yêu cầu.

Về phản ánh hệ thống khai thuế đôi khi còn gặp trục trặc không ổn định, ông Vũ Mạnh Cường cho biết, nguyên nhân do lượng truy cập đổ dồn vào cùng một thời điểm, đặc biệt là thời điểm quyết toán thuế, có thể dẫn đến lỗi hệ thống thuế điện tử.

Đồng thời, có thể có lỗi của bảo trì hệ thống, gián đoạn theo giai đoạn cao điểm hoặc do hạn chế từ phía người sử dụng... Khi gặp các lỗi trên, người nộp thuế cần kiểm tra lại các điều kiện của doanh nghiệp.

Trong trường hợp không khắc phục, người nộp thuế có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến của cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, người nộp thuế cũng cần lưu lại hình ảnh chứng minh làm căn cứ giải thích việc nộp chậm muộn do hệ thống, do lỗi khách quan để không bị xử lý.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cho biết, doanh nghiệp đang đối mặt nhiều khó khăn nổi bật là chi phí mặt bằng chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư nhưng không thể dùng để thế chấp vay vốn khi trả tiền thuê đất hằng năm, khiến doanh nghiệp thiếu nguồn lực tái đầu tư công nghệ.

Bên cạnh đó, lãi suất và chính sách tín dụng còn biến động, gây khó trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn,...

Từ thực tế này, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội kiến nghị thành phố xem xét cơ chế cho phép sử dụng quyền thuê đất làm tài sản bảo đảm vay vốn hoặc có chính sách bảo lãnh tín dụng trung, dài hạn; đồng thời duy trì ưu đãi mặt bằng cho doanh nghiệp sản xuất, công nghệ,...

Trả lời các nội dung liên quan đến ý kiến của hiệp hội, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiện nay Nhà nước đã có những quy định hỗ trợ đối với doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ cho các về dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính, thị trường,...

Về nguồn vốn theo ông Võ Nguyên Phong, hiện chưa có quy định chính sách ưu đãi cụ thể dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sở Công Thương ghi nhận kiến nghị của các hiệp hội và sẽ phối hợp với Sở Tài chính cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu Thành phố và các bộ, ngành Trung ương về các chính sách liên quan đến nguồn vốn.

Đồng thời, Sở đang chủ trì xây dựng Đề án phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội, dự kiến trình trong đầu quý III năm nay. Đề án sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, trong đó có các chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội là địa phương đi đầu trong xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó tạo nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, hệ sinh thái kinh tế, cũng như tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Song qua khảo sát và các ý kiến tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ; thủ tục còn phức tạp, gây tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa thật chặt chẽ.

Một số lĩnh vực như thuế, hóa đơn điện tử, hải quan, chuyển đổi số vẫn còn vướng mắc trong quá trình triển khai; hệ thống hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu,...

Đặc biệt vẫn còn hiện tượng một bộ phận cán bộ chưa thực sự chủ động, chưa đồng hành cùng doanh nghiệp. Hà Nội xin nhận trách nhiệm về những hạn chế này và sẽ có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Vũ Đại Thắng cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, tiếp cận tín dụng; duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại, tiếp nhận và xử lý kiến nghị.

Đối với các sở, ngành, ông yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp và trả lời đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 30 ngày; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; minh bạch tài chính; tăng cường liên kết, hình thành chuỗi giá trị; nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Thành phố cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Ông tin tưởng với quyết tâm cao và sự nỗ lực của toàn xã hội, Hà Nội sẽ đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.