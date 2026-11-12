Chiều 12/11, UBND tỉnh Gia Lai cùng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương họp khẩn cấp triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, tình hình thời tiết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Dự báo mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực, đặc biệt là xã Vân Canh và thượng nguồn sông Hà Thanh.

Người dân tập trung gia cố khu vực cầu Sắt trên sông Dinh (đoạn khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) để ngăn nước lũ uy hiếp hàng trăm hộ dân (Ảnh: Doãn Công).

Nguy cơ mưa lũ kéo dài, nước trên các sông tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu, chia cắt vùng hạ du, lũ quét và sạt lở đất tại khu dân cư ven sông, suối, dưới chân núi, sườn dốc và các tuyến giao thông.

Đáng chú ý, một số công trình đê điều, cầu, đường đã xuất hiện hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa lũ tiếp diễn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các địa phương bám sát phương châm “4 tại chỗ” và rút kinh nghiệm từ công tác phòng chống lụt bão năm 2025.

“Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan kể cả khi mưa đã giảm hay nước lũ tạm rút. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nước lũ dâng cao gây ngập nhà, đường giao thông nhiều khu vực phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp rà soát từng hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, sạt lở đất. Các địa phương phải tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn ngay lập tức, tuyệt đối không chờ đến khi xảy ra sự cố mới triển khai.

Trong quá trình sơ tán, cần quan tâm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng dễ bị tổn thương; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng bố trí ứng trực nghiêm ngặt 24/24 giờ tại các vị trí ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm, chủ quan, lơ là, không tổ chức cảnh báo, chốt chặn, sơ tán kịp thời tại khu vực nguy hiểm, để xảy ra thiệt hại đáng tiếc do nguyên nhân chủ quan.

Nước lũ tràn vào nhà ông Đỗ Bình Thế ở phường Quy Nhơn Bắc (Ảnh: Doãn Công).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng quân đội, công an, biên phòng chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, sẵn sàng chi viện địa phương sơ tán người dân; cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh. Các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra công trình đê điều, cầu đường, vị trí sạt lở, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Ngay sau khi mưa lũ giảm, các địa phương phải huy động lực lượng khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng, khôi phục điện, nước, trường học, cơ sở y tế và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến chiều 12/11, trời đã ngớt mưa, nước lũ rút chậm nhưng nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc vẫn chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn, một số khu vực gần như bị cô lập.