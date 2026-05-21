Chủ tịch Đồng Tháp chia sẻ về việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Ngày 21/5, tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của địa phương.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng vươn lên của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp là cột mốc pháp lý quan trọng, nhưng cũng là khởi đầu xuất phát cho một hành trình dài hơn, gian nan hơn - hành trình đưa những tư tưởng, chiến lược để trở thành công trình, hình thành sinh kế, chất lượng cuộc sống cao hơn, tốt hơn cho người dân Đồng Tháp.

Để hiện thực hóa những định hướng chiến lược này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi sự nỗ lực bền bỉ, phối hợp đồng bộ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động và ý chí khát vọng phát triển, ông tin Đồng Tháp sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với nội lực vững vàng, tư thế tự tin và những thành tựu xứng đáng.

Quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn mới cũng được thông qua tại Hội nghị.

Theo đó, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có tốc độ công nghiệp phát triển nhanh, theo hướng hiện đại, bền vững; tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL.

Đồng Tháp định hướng xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện; đời sống người dân được nâng cao, văn hóa - xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo.

Quy hoạch cũng xác định 5 vùng kinh tế - xã hội trọng điểm, gồm: Vùng kinh tế - xã hội trung tâm dọc sông Tiền; vùng kinh tế - xã hội Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu; vùng kinh tế nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười; vùng kinh tế biển; vùng kinh tế - xã hội biên giới.

Cùng với đó, tỉnh sẽ hình thành 5 hành lang kinh tế trọng điểm: hành lang kinh tế trung tâm (dọc theo tuyến cao tốc và quốc lộ 1); hành lang kinh tế ven biển phía Đông (dọc theo tuyến đường bộ ven biển và quốc lộ 50); hành lang kinh tế dọc sông Tiền (từ biên giới đến cửa biển); hành lang kinh tế nội địa kết nối vùng Đồng Tháp Mười (dọc theo quốc lộ N1, N2, quốc lộ 30); hành lang kinh tế dọc sông Hậu.

Trong giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng và hoàn thiện hệ thống đô thị, phấn đấu hình thành 48 đô thị gồm: 6 đô thị trung tâm, 19 đô thị mới và 23 khu vực đô thị hóa tại các xã. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh dự kiến đạt khoảng 50%.

Đặc biệt, sau năm 2030, tỉnh sẽ nghiên cứu khả năng dịch chuyển trung tâm hành chính cấp tỉnh về khu vực, vị trí mới (định hướng khu vực huyện Cái Bè cũ) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, nguồn lực và hiệu quả tổ chức thực hiện.