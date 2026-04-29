Chủ tịch Đắk Lắk: "Muốn có khách đến nhà, mình phải lau dọn sạch sẽ"

Những ngày gần đây, bờ biển tại phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) khiến nhiều du khách và người dân không khỏi thất vọng để xảy ra tình trạng nhếch nhác, rác thải vương vãi khắp nơi, gây mất mỹ quan.

Theo phản ánh của người dân địa phương, lượng rác này đã tồn đọng trong thời gian dài nhưng dường như bị "bỏ quên" không được thu gom, dọn dẹp kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ hình ảnh điểm đến cũng như môi trường sống ven biển.

Một số khu vực bờ biển thuộc phường Tuy Hòa ngập trong rác thải (Ảnh: Ánh Hồng).

Trực tiếp kiểm tra các dự án, công trình ven biển, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phê bình địa phương trước tình trạng bờ biển bẩn và yêu cầu phải dọn dẹp sạch sẽ để thu hút du khách. Ông Huy cho rằng cần nhìn nhận về vấn đề đang tồn đọng tại tỉnh và phải đặt ra câu hỏi: "Tại sao du khách lại vào Khánh Hòa, vào Quy Nhơn mà lại không vào Đắk Lắk? Chúng ta phải xem lại mình".

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk dẫn chứng việc người dân tại vùng biển Vũng Tàu (TPHCM) hàng ngày 6h đã ra dọn dẹp bãi biển, còn tại địa phương mình cứ để như vậy không dọn dẹp và cho rằng không có khách đến.

"Muốn có khách đến nhà, mình phải lau dọn nhà cửa sạch sẽ, khang trang, thơm tho. Như vậy khách sẽ đến, sẽ nhớ và quay lại", ông Huy ví von.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, kiểm tra và chỉ đạo xử lý khu vực rác tồn tại dọc bờ biển (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo các xã, phường ở phía Đông của tỉnh (Phú Yên cũ), ông Đỗ Hữu Huy khẳng định khu vực ven biển phía Đông là không gian phát triển chiến lược, giữ vai trò cực tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, ông Huy chỉ rõ việc phải tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn đang cản trở phát triển. Trong đó, phải xác định các vướng mắc cụ thể như đất đai, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng... là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thu hút các dự án đầu tư lớn.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, có cam kết tiến độ rõ ràng đối với từng dự án, từng công việc cụ thể.

Sau chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, bờ biển được dọn dẹp sạch sẽ để phục vụ du lịch (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, sáng 29/4, bờ biển tại phường Tuy Hòa và các khu vực khác đã được dọn dẹp sạch sẽ để đón tiếp du khách vào dịp lễ. Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hoạt động thể thao bay 12 khinh khí cầu trong khuôn khổ chương trình kích cầu du lịch tại khu vực Quảng trường tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa).

Từ ngày 30/4 đến 3/5, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ hội cá ngừ với nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn gắn kết giữa văn hóa, kinh tế và du lịch.